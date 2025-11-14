ऋतुराज गायकवाड़ के शतकीय तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, IND A ने आखिरी ओवर में जीता मैच

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ruturaj Gaikwad century powered India A to a dominant win vs South Africa A IND vs SA 1st Unofficial ODI Highlights
संक्षेप: IND vs SA 1st Unofficial ODI Highlights- ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर इंडिया ए ने साउथ अफ्रीका को पहले अनौपचारिक वनडे में 4 विकेट से हराया। भारत ने 286 रनों का टारगेट आखिरी ओवर में चेज किया।

Fri, 14 Nov 2025 06:19 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs SA 1st Unofficial ODI Highlights- ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर इंडिया ए ने साउथ अफ्रीका ए को पहले अनौपचारिक वनडे में 4 विकेट से हराया। 286 की रनचेज में गायकवाड़ ने 117 रनों की शानदार पारी खेली। उनके बाद 39 रनों के साथ दूसरे हाईएस्ट स्कोरर कप्तान तिलक वर्मा रहे। अभिषेक शर्मा और नीतिश कुमार रेड्डी ने भी इस दौरान छोटी मगर ताबड़तोड़ पारियां खेली। इस जीत के दम पर India A ने South Africa A पर तीन मैच की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में डेलानो पोटगिएटर ने 90, डायन फॉरेस्टर ने 77 तो ब्योर्न फोर्टुइन ने 58 रनों की पारी खेली, मगर खराब शुरुआत की वजह से टीम 300 के आंकड़े को नहीं छू पाई।

साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला उनपर ही भारी पड़ गया। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में रुबिन हरमन को आउट किया, वहीं इसी ओवर में जॉर्डन हरमन रन आउट हो गए, जिससे मेहमान टीम की पारी की नींव हिल गई थी। इसके बाद देखते ही देखते 53 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन में थी।

हालांकि इसके बाद डेलानो पोटगिएटर ने और डायन फॉरेस्टर के बीच 6ठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई जिसने टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। डेलानो पोटगिएटर ने इसके बाद ब्योर्न फोर्टुइन के साथ मिलकर टीम को 250 के पार तक भी पहुंचाया।

भारत के लिए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटकाए।

286 के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (31) और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में दोनों के बीच 64 रनों की साझेदारी हुई। रियान पराग (8) जल्दी आउट हो गए, मगर इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा (39) ने आकर गायकवाड़ का साथ दिया। गायकवाड़ एक छोर पर खूंटा गाड़ चुके थे, वह धीरे-धीरे अपनी पारी बड़ी कर रहे थे। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें लंबा साथ नहीं मिल पा रहा था।ईशान किशन 17 रन बनाकर आउट हुए।

41वें ओवर में जब भारत का स्कोर 219 रन था, तब ऋतुराज गायकवाड़ 117 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। गायकवाड़ ने अपनी इस पारी में 129 गेंदों पर 12 चौके लगाए। गायकवाड़ के आउट होने के बाद लगा की मैच फंस जाएगा, मगर फिर रेड्डी ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेल भारत को मैच में आगे कर दिया। टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में तीन गेंद शेष रहते टारगेट को चेज कर लिया। भारत ने यह मैच 4 विकेट के अंतर से जीता।

