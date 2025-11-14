Cricket Logo
ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़ तोड़ दिया विराट कोहली का ये रिकॉर्ड, नंबर-1 भारतीय बनने से अब कितने दूर?

संक्षेप: ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़ते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस शतकीय पारी के साथ उन्होंने लिस्ट ए में बतौर भारतीय सबसे बेहतरीन औसत के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 12:10 PM
टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खूब बोला। उन्होंने गुरुवार, 13 नवंबर को हुए 3 मैच की अनौपचारिक वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 117 रनों की पारी खेल भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह गायकवाड़ के लिस्ट ए करियर का 17वां शतक था। इस शतकीय पारी के दम पर उन्होंने विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, यह रिकॉर्ड है लिस्ट ए में बतौर भारतीय सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने का। गायकवाड़ का इस शतक के बाद औसत 56.93 का हो गया है, जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ औसत है।

विराट कोहली के लिस्ट ए करियर की बात करें तो अभी तक उन्होंने खेले 339 मैचों की 326 पारियों में 56.66 की औसत के साथ 15697 रन बनाए हैं। उनके नाम 55 शतक और 83 अर्धशतक भी हैं।

वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 87 मैचों की 84 पारियों में उनसे अधिक 56.93 की औसत के साथ 4441 रन बनाए हैं।

ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय चेतेश्वर पुजारा हैं, जिनके नाम लिस्ट ए में 57.01 से रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने लिस्ट ए में 130 मैचों की 127 पारियों में 5759 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं।

बता दें, लिस्ट ए में इंटरनेशनल वनडे के साथ-साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले गए 50 ओवर के मैचों को भी शामिल किया जाता है।

वहीं बात लिस्ट ए में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की करें तो यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन के नाम है। उन्होंने 57.86 की औसत के साथ अपने करियर में 15103 रन बनाए हैं।

बात इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए मैच की करें तो, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 286 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए गायकवाड़ ने शतक तो जरूर जड़ा, मगर कोई अन्य बल्लेबाज 40 रन भी नहीं बना पाया। भारत ने इस मैच को आखिरी ओवर में 4 विकेट शेष रहते जीता।

Ruturaj Gaikwad Virat Kohli
