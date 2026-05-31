ऋतुराज गायकवाड़ को मिली इंडिया ए टीम में एंट्री, चोट के कारण ट्राई सीरीज से रियान पराग हुए बाहर
पुरुष चयन समिति ने आगामी श्रीलंका त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत ए टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है। रियान पराग चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि श्रीलंका में होने वाली आगामी त्रिकोणीय के लिए इंडिया 'ए' टीम में रियान पराग की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। पराग, जिन्हें टीम का उप-कप्तान बनाया गया था, हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। अब वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने का प्रशिक्षण) पूरा करेंगे। पराग आईपीएल 2026 सीजन के दौरान राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे थे; उन्होंने टीम को 'क्वालीफायर 2' तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। चोट के कारण वह कुछ मैच खेल भी नहीं पाए थे।
गायकवाड़ को मिली उपकप्तानी
गायकवाड़ अब टीम के उप-कप्तान की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में खेले थे। उम्मीद है कि रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) सहित उन्हें लगभग तीन महीने तक खेल से बाहर रहना पड़ेगा। भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच होने वाली यह तीन देशों की सीरीज नौ जून से शुरू होगी।
बीसीसीआई ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ''पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली आगामी तीन देशों की सीरीज के लिए भारत ए टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है। उन्होंने उप-कप्तान रियान पराग की जगह ली है जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। ''
विज्ञप्ति में आगे कहा गया, ''रियान के रिहैबिलिटेशन की देखरेख बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' द्वारा की जाएगी। ‘’
जून में श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय वनडे सीरीज के लिए भारत ए दल में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य को जगह मिली है। टीम की अगुवाई तिलक वर्मा के पास होगी। विकेटकीपर के तौर पर दल में प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र को शामिल किया गया है। सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और उन्होंने फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी भी खेली थी। सूर्यवंशी को दूसरी बार भारत ए के दल के लिए बुलावा आया है। तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में टीम में यश ठाकुर, युधवीर सिंह, अंशुल कम्बोज और अरशद ख़ान को जगह दी गई है। स्पिन आक्रमण में हर्ष दुबे और विप्रज निगम को शामिल किया गया है। ऑलराउंड विकल्प में सूर्यांश शेडगे और निशांत सिंधु को शामिल किया गया है।
त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम इस प्रकार है- तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान और अनुकूल रॉय।
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