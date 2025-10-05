Runout controversy in INDW vs PAKW Match captain Fatima Sana clashes with umpire on boundary for Muneeba Ali World Cup IND vs PAK मैच में रनआउट कंट्रोवर्सी, मुनीबा अली के लिए बाउंड्री पर अंपायर से उलझीं कप्तान सना, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs PAK मैच में रनआउट कंट्रोवर्सी, मुनीबा अली के लिए बाउंड्री पर अंपायर से उलझीं कप्तान सना

पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली भारत के खिलाफ मुकाबले में रनआउट हुईं, जिसके बाद ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान की अंपायर फातिमा सना बाउंड्री पर अंपायर से उझली गईं। मुनीबा ने 12 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:57 PM
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में मुनीबा अली के रनआउट पर कंट्रोवर्सी हो गई। ओपनर मुनीबा को स्ट्राइकर एंड पर रनआउट दिए जाने के बाद पाकिस्तानी की कप्तान फातिमा सना बाउंड्री पर अंपायर से उलझीं। उन्हें ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पवेलियन की राह दिखाई। क्रांति गौड़ द्वारा डाले गए चौथे ओवर की आखिरी गेंद मुनीबा के पैड पर लगी। ऐसे में भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे अंपायर ने खारिज कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी ओपनर अपनी क्रीज से बाहर थीं। वह धीरे-धीरे क्रीज में वापस आ रही थीं लेकिन उनका पैर लाइन से बाहर था। उन्होंने पहले बल्ला जमीन पर रखा। हालांकि, जब गेंद स्टंप्स से टकराई तब मुनीबा का बैट ऊपर उठा था और उनके पैर क्रीज से बाहर थे।

शुरुआथ में थर्ड अंपायर ने नॉट आउट का फैसला सुनाया। लेकिन केरिन क्लास्ते ने दोबारा विजुअल्स देखे और पाया कि गेंद स्टंप्स पर लगते समय मुनीबा का बल्ला ऊपर उठा हुआ था और और वह क्रीज से बाहर थीं। ऐसे में उन्होंने फैसला बदला। थर्ड अंपायर ने कई बार चेक करने के बाद पाकिस्तानी ओपनर को पवेलियन लौटने का फैसला सुनाया। तीसरे अंपायर का यह फैसला पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को बिलकुल रास नहीं आया और उन्होंने ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर चौथे अंपायर से विरोध जताया। मुनीबा जब बाउंड्री लाइन के पास पहुंची तो तब सना अंपायर से गुस्से में बातें करती हुईं नजर आईं। मुनीबा ने 12 गेंदों में 2 रन बनाए। भारत ने हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाने की नीति पर कायम भारत, अब हरमन ने किया ऐसा

भारत ने हरलीन देओल (65 गेंदों में 46) की संयम से खेली गई पारी और अंत में ऋचा घोष (20 गेंदों में नाबाद 35) की ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 247 रन जुटाए। पाकिस्तान ने पहली बार वनडे में भारतीय टीम को ऑलआउट किया। धीमी पिच पर भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। मैच के दौरान कीड़ों के भगाने के लिए ‘फ्यूमिगेशन ब्रेक’ से भी रूकावट आई। एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति’ पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया।

