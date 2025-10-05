IND vs PAK मैच में रनआउट कंट्रोवर्सी, मुनीबा अली के लिए बाउंड्री पर अंपायर से उलझीं कप्तान सना

पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली भारत के खिलाफ मुकाबले में रनआउट हुईं, जिसके बाद ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान की अंपायर फातिमा सना बाउंड्री पर अंपायर से उझली गईं। मुनीबा ने 12 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए।

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में मुनीबा अली के रनआउट पर कंट्रोवर्सी हो गई। ओपनर मुनीबा को स्ट्राइकर एंड पर रनआउट दिए जाने के बाद पाकिस्तानी की कप्तान फातिमा सना बाउंड्री पर अंपायर से उलझीं। उन्हें ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पवेलियन की राह दिखाई। क्रांति गौड़ द्वारा डाले गए चौथे ओवर की आखिरी गेंद मुनीबा के पैड पर लगी। ऐसे में भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे अंपायर ने खारिज कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी ओपनर अपनी क्रीज से बाहर थीं। वह धीरे-धीरे क्रीज में वापस आ रही थीं लेकिन उनका पैर लाइन से बाहर था। उन्होंने पहले बल्ला जमीन पर रखा। हालांकि, जब गेंद स्टंप्स से टकराई तब मुनीबा का बैट ऊपर उठा था और उनके पैर क्रीज से बाहर थे।

शुरुआथ में थर्ड अंपायर ने नॉट आउट का फैसला सुनाया। लेकिन केरिन क्लास्ते ने दोबारा विजुअल्स देखे और पाया कि गेंद स्टंप्स पर लगते समय मुनीबा का बल्ला ऊपर उठा हुआ था और और वह क्रीज से बाहर थीं। ऐसे में उन्होंने फैसला बदला। थर्ड अंपायर ने कई बार चेक करने के बाद पाकिस्तानी ओपनर को पवेलियन लौटने का फैसला सुनाया। तीसरे अंपायर का यह फैसला पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को बिलकुल रास नहीं आया और उन्होंने ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर चौथे अंपायर से विरोध जताया। मुनीबा जब बाउंड्री लाइन के पास पहुंची तो तब सना अंपायर से गुस्से में बातें करती हुईं नजर आईं। मुनीबा ने 12 गेंदों में 2 रन बनाए। भारत ने हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा।