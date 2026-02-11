होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़RSA vs AFG t20 world cup 2026 Afghanistan captain Rashid Khan statement
अफगानिस्तान का टूटा विश्व कप जीतने का सपना, लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान बोले- हम बदकिस्मत थे..

अफगानिस्तान का टूटा विश्व कप जीतने का सपना, लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान बोले- हम बदकिस्मत थे..

संक्षेप:

अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। हालांकि, इस मुकाबले में अफगानिस्तान को हार मिली और लगातार दूसरी हार के साथ उसकी इस टी-20 विश्व कप में आगे बढ़ने की संभावनाएं कम होती दिख रही हैं। ऐसे में अब कप्तान राशिद खान का भावुक बयान आया है।

Feb 11, 2026 04:07 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। हालांकि, इस मुकाबले में अफगानिस्तान को हार मिली और लगातार दूसरी हार के साथ उसकी इस टी-20 विश्व कप में आगे बढ़ने की संभावनाएं कम होती दिख रही हैं। ऐसे में अब कप्तान राशिद खान का भावुक बयान आया है। भारत को अपना दूसरा होम मानने वाले अफगानी प्लेयर और खुद कप्तान के लिए यह हार काभी चुभने वाली रही, क्योंकि यहां से उनका विश्व कप जीतने का ख्वाब एक बार फिर से अधूरा रह सकता है।

साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच यह मैच टी20 विश्व कप 2026 के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन गया है। इस महामुकाबले का फैसला एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर के बाद हुआ। मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान काफी भावुक और निराश नजर आए।

ये भी पढ़ें:SM के दौर में पाकिस्तानी क्रिकेटर होना ज्यादा मुश्किल है, ऐसा क्यों बोले अश्विन?

राशिद खान ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, "मेरे लड़कों ने आज मैदान पर अद्भुत काम किया है।" उन्होंने अपने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, "दक्षिण अफ्रीका को 190 के नीचे रोकना एक शानदार उपलब्धि थी।" गौरतलब है कि अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को निर्धारित 20 ओवरों में 187 रनों पर ही रोक दिया था। राशिद खान ने मैच की रणनीति पर बात करते हुए बताया कि टीम की योजना उन्हें आखिरी 10 ओवरों में कम स्कोर पर रोकने की थी।

मैच के बाद राशिद ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, "हारने वाली टीम का हिस्सा होना बहुत ही बदकिस्मती की बात है।" कप्तान के अनुसार उनकी टीम ने जीत हासिल करने के लिए मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया था। मैच के टर्निंग पॉइंट पर चर्चा करते हुए उन्होंने पावरप्ले का जिक्र किया। राशिद ने कहा, "पावरप्ले के आखिरी कुछ ओवरों में जल्दी विकेट गिरने से हम बैकफुट पर आ गए थे।" हालांकि सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 84 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया था।

ये भी पढ़ें:विश्व कप में 100 जीत दर्ज करने वाला दूसरे देश बना भारत, जानिए पहले नंबर पर कौन?

सुपर ओवर के तनावपूर्ण क्षणों पर राशिद ने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा, "आखिरी सुपर ओवर में भी स्थिति ऐसी थी कि 1 गेंद पर 5 रन किसी भी तरफ जा सकते थे।" राशिद को अपनी टीम की छोटी गलतियों का मलाल है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "हमें मैदान पर थोड़ा और चतुर होना चाहिए था।" उनके अनुसार, "एक डाइव या एक सही गेंद मैच का नतीजा हमारे पक्ष में बदल सकती थी।"

ये भी पढ़ें:टी-20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 10 खतरनाक गेंदबाज, पैट कमिंस ने तो दो बार

अफगानिस्तान की टीम इस विश्व कप के अगले दौर में पहुंचने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही थी। कप्तान ने भारी मन से कहा, "हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पिछले डेढ़ साल से कड़ी मेहनत की थी, इसलिए यह हार बहुत निराशाजनक है।" इस दुख के बावजूद राशिद को अपनी टीम और वतन पर गर्व है। उन्होंने कहा, "देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे लिए एक गर्व का क्षण होता है।" अंत में उन्होंने वादा किया कि वे खिलाड़ियों का मनोबल गिरने नहीं देंगे और टीम की हौसला-अफजाई करना जारी रखेंगे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;