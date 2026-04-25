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RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान के गढ़ में सेंध लगाने उतरेंगे सनराइजर्स हैदराबाद

RR vs SRH LIVE Score: आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला शनिवार को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। राजस्थान ने जारी सीजन में पांच तो वहीं हैदराबाद ने चार मुकाबले जीते हैं।

RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान के गढ़ में सेंध लगाने उतरेंगे सनराइजर्स हैदराबाद

RR vs SRH live score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 25 Apr 2026 04:47 PM IST
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RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। रियान पराग के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार फॉर्म में हैं। टीम ने जारी सीजन में सात मुकाबले खेले हैं और पांच में जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2026 में शुरुआती मुकाबले गंवाए हैं लेकिन पिछले कुछ मैचों में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ईशान किशन की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद ने सात मुकाबले खेलते हुए चार में जीत दर्ज की है, जबकि तीन मुकाबले गंवाए हैं। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस की आज वापसी हो सकती है। उनकी गैरमौजूदगी में ईशान टीम की कमान संभाल रहे थे।

25 Apr 2026, 04:47:32 PM IST

RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।

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