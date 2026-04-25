RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान के गढ़ में सेंध लगाने उतरेंगे सनराइजर्स हैदराबाद

RR vs SRH LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। रियान पराग के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार फॉर्म में हैं। टीम ने जारी सीजन में सात मुकाबले खेले हैं और पांच में जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2026 में शुरुआती मुकाबले गंवाए हैं लेकिन पिछले कुछ मैचों में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ईशान किशन की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद ने सात मुकाबले खेलते हुए चार में जीत दर्ज की है, जबकि तीन मुकाबले गंवाए हैं। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस की आज वापसी हो सकती है। उनकी गैरमौजूदगी में ईशान टीम की कमान संभाल रहे थे।