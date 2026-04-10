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IPL 2026 आज का मैच: RR vs RCB की भिड़ंत गुवाहटी में, कैसा रहेगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज

Apr 10, 2026 12:43 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RR vs RCB Pitch Report: राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 का 16वां मैच आज गुवाहटी में खेला जाना है। दोनों टीमों को अभी तक इस सीजन हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

IPL 2026 आज का मैच: RR vs RCB की भिड़ंत गुवाहटी में, कैसा रहेगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज

RR vs RCB Pitch Report: राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 का 16वां मैच आज यानी शुक्रवार, 10 अप्रैल को गुवाहटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आरआर वर्सेस आरसीबी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -रयान पराग और रजत पाटीदार- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। राजस्थान और बेंगलुरु दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रही है। राजस्थान ने अपने पहले तीन मैच जीते हैं, वहीं आरसीबी को अभी तक दो ही मुकाबले खेलने को मिले हैं। आज आरआर या आरसीबी में से कोई एक टीम हार का स्वाद चखेगी। आईए एक नजर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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RR vs RCB पिच रिपोर्ट

IPL बरसापारा स्टेडियम की ज़्यादातर पिचों की तरह, यह भी बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है; और यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने अपनी बैटिंग से यह दिखाया है। रॉयल चैलेंजर्स के बैटिंग लाइन-अप में भी कुछ ज़बरदस्त हिटर हैं जो हालात का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आज सुबह की बारिश की वजह से पिच में नमी हो सकती है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग चुन सकती है। इस मैदान पर आज तक आईपीएल में एक पारी में 200 रन नहीं बने हैं।

बरसापारा स्टेडियम IPL रिकॉर्ड

मैच- 8

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 4 (50.00%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 3 (37.50%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 2 (25.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 5 (62.50%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (12.50%)

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हाईएस्ट स्कोर- 199/4

लोएस्ट स्कोर- 127

एवरेज रन पर विकेट- 25.10

एवरेज रन पर ओवर- 8.83

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 143.75

गुवाहटी आज का मौसम

शुक्रवार को शहर में बारिश की उम्मीद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गेम शुरू होने तक मौसम साफ हो जाएगा। एक्यूवेदर के मुताबिक, शहर में दोपहर 2-3 बजे तक बारिश होने की उम्मीद है, गेम के समय मौसम साफ रहने की उम्मीद है, और मैच के समय 3 परसेंट बारिश का अनुमान है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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