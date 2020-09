राजस्थान रॉयल्स के धमाकेदार बल्लेबाज जोस बटलर का इस मैच में खेलना लगभग तय माना जा रहा है, ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब के शेल्डन कोटरेल के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, इंटरनैशनल मैच में दोनों जब आमने-सामने हुए थे, तो कुछ ऐसा हुआ था-

It will be Jos Buttler vs Cottrell............ Insha Allah.......... waiting for something simillar to this from JOS...... pic.twitter.com/2CGqwBHiWe