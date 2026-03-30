RR vs CSK Guwahati Weather: राजस्थान वर्सेस चेन्नई मैच में बारिश बनेगी विलन? जानें कितने बजे होगा टॉस
RR vs CSK Guwahati Weather: राजस्थान रॉयल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 का तीसरा मैच आज गुवाहटी में खेला जाना है। हालांकि बारिश इस मैच में विलन बन सकती है।
RR vs CSK Guwahati Weather: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आज यानी सोमवार, 30 मार्च को आईपीएल 2026 में अपने-अपने अभियान का आगाज करने वाली है। आरआर वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना है, जब टॉस का समय 7 बजे का है। हालांकि गुवाहटी की बारिश इस मैच के लिए विलन बन सकती है। RR vs CSK मैच पूरी तरह धुलने की तो संभावना कम है, हालांकि टॉस में विलंभ हो सकता है। साथ ही मैच के दौरान बारिश बीच-बीच में दस्तक दे सकती है। आईए एक नजर राजस्थान वर्सेस चेन्नई मैच की वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं-
RR vs CSK गुवाहटी वेदर
गुवाहाटी से मौसम का अनुमान खराब है, पूरी शाम बारिश होने का अनुमान है। BBC वेदर के अनुसार, 50% से ज्यादा बारिश की संभावना है, और आधी रात तक हर घंटे बारिश की संभावना और बढ़ती जाएगी। रात 10:30 PM IST पर, जो आमतौर पर वह समय होता है जब मैच आखिरी स्टेज में होता है, बारिश की 84% संभावना है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि लीग स्टेज के मैचों में कोई रिजर्व डे नहीं होता है, और अगर आज गुवाहाटी में कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो दोनों टीमें एक-एक पॉइंट शेयर करेंगी। जिन्हें नहीं पता, उनके लिए नतीजा तभी निकलेगा जब दोनों टीमें कम से कम पांच ओवर बैटिंग करेंगी। ओवर खत्म होने से पहले एक घंटे का बफर होगा। कम से कम पांच ओवर का मैच IST पर रात 11:00 बजे से ठीक पहले शुरू हो सकता है।
RR vs CSK हेड टू हेड
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अभी तक कुल 31 मैच हुए हैं। दोनों के बीच हेड टू हेड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चेन्नई ने आरआर को 16 बार हराया है, वहीं राजस्थान को सीएसके के खिलाफ 15 जीत मिली है। हालांकि पिछले 10 मैचों में कहानी बदली है। राजस्थान ने पिछले 10 मैचों में चेन्नई को 8 बार हराया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें