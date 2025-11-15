RR Retained Players List: राजस्थान रॉयल्स से 7 खिलाड़ियों का कटा पत्ता, ऑक्शन से पहले जानें पर्स

संक्षेप: RR Retained and Released Players List: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने अपने स्क्वॉड से सात खिलाड़ियों को रिलीज करने का निर्णय किया है। आरआर का पिछले सीजन में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।

RR Retained and Released Players List: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है। आरआर के स्क्वॉड से 7 खिलाड़ियों का पत्ता कटा है। रिलीज लिस्ट में वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना से लेकर आकाश मधवाल तक हैं। आरआर ने पिछले सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। राजस्थान टीम 18वें सीजन में सिर्फ चार मैच जीतने के कारण पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही। आरआर ने रिटेंशन डेडलाइन से पहले दो ट्रेड किए। आरआर अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से ट्रेड किया।

आरआर ने विकेटकीपर सैसमन के बदले सीएसके से ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैमसन को स्क्वॉड में शामिल किया है। सैमसन 18 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़े। जडेजा 14 करोड़ जबकि करन 2.4 करोड़ रुपये में आरआरे में आए। वहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा राजस्थान से ट्रेड के बाद दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह 4.2 करोड़ रुपये की फीस पर डीसी में गए हैं। राजस्थान ने एकमात्र आईपीएल ट्ऱॉफी साल 2008 में जीती थी।

राजस्थान रॉयल्स रिटेन प्लेयर्स लिस्ट: कुणाल राठौड़, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंह, शुभम दुबे, नंद्रे बर्गर, वैभव सूर्यवंशी, तुषार देशपांडे, फजलहक फारूकी, क्वेना मफाका, अशोक शर्मा।

राजस्थान रॉयल्स रिलीज प्लेयर्स लिस्ट: वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, कुणाल राठौड़, अशोक शर्मा।

राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड प्लेयर: संजू सैमसन और नीतीश राणा

राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 ऑक्शन पर्स: 16.5 करोड़ रुपये, 9 स्लॉट बाकी (एक विदेशी)