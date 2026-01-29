RCB vs UPW Live Score: यूपी वॉरियर्स ने बेंगलुरु को दिया 144 रनों का लक्ष्य, दीप्ति ने लगाई फिफ्टी

यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु

Thu, 29 Jan 2026 09:16 PM IST

RCB vs UPW Live Score: यूपी वॉरियर्स ने गुरुवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए हैं। यूपी वॉरियर्स के लिए दीप्ति शर्मा ने 55 जबकि कप्तान मेग लैनिंग ने 41 रन का योगदान दिया। आरसीबी के लिए नाडिन डि क्लर्क ने चार जबकि ग्रेस हैरिस ने दो विकेट चटकाये। रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ गुरुवार को टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। आसीबी ने गौतमी नाइक की जगह पूजा वस्त्राकर को मौका दिया है। यूपी वॉरियर्स ने सिमरन शेख को एकादश में शामिल किया है।

29 Jan 2026, 09:15:51 PM IST RCB vs UPW Live Score: यूपी ने 20 ओवर में बनाए 143 रन RCB vs UPW Live Score: यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए हैं। यूपी की ओर से दीप्ति शर्मा ने 43 गेंद में 55 रन की दमदार पारी खेली।

29 Jan 2026, 09:07:23 PM IST RCB vs UPW Live Score: सोफी का नहीं खुला खाता RCB vs UPW Live Score: यूपी की बल्लेबाज सोफी का खाता नहीं खुला है। उन्हें क्लार्क ने पवेलियन भेजा। यूपी ने सातवां विकेट गंवा दिया है।

29 Jan 2026, 09:05:51 PM IST RCB vs UPW Live Score: यूपी वॉरियर्स का छठा विकेट गिरा RCB vs UPW Live Score: यूपी वॉरियर्स ने 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा का विकेट गंवा दिया है। दीप्ति 43 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया।

29 Jan 2026, 09:03:42 PM IST RCB vs UPW Live Score: दीप्ति शर्मा ने लगाया अर्धशतक RCB vs UPW Live Score: दीप्ति शर्मा ने गुरुवार को रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में 40 गेंद में अर्धशतक लगाया। बेंगलुरु की टीम ने 18 ओवर में 130 रन बना लिए हैं।