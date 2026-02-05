RCB दूसरी बार बनीं WPL चैंपियन, दिल्ली कैटिपल्स का लगातार चौथे फाइनल में ट्रॉफी जीतने का सपना टूटा

संक्षेप: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को महिला प्रीमियर लीग 2026 फाइनल में 6 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम दूसरी बार चैंपियन बनी है। वहीं दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार फाइनल हारी है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुरुवार को महिला प्रीमियर लीग 2026 की चैंपियन बनी। बेंगलुरु की टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही टीम सबसे ज्यादा WPL ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। मुंबई इंडियंस भी दो बार (2023, 2025) चैंपियन बन चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इससे पहले 2024 में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल गंवाने वाली टीम बन गई है। दिल्ली महिला प्रीमियर लीग के शुरू होने के बाद लगातार सीजन में खिताबी मुकाबला तक पहुंची लेकिन टीम के लिए ट्रॉफी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स के अर्धशतक की बदौलत चार विकेट पर 203 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल के बीच हुई महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की बदौलत दो गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। बेंगलुरु ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाए।

मंधाना-जॉर्जिया की दमदार पारी 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दूसरे ओवर में पहला झटका लगा। ग्रेस हैरिस 7 गेंद में 9 रन ही बना सकीं। इसके बाद स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल के बीच दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्डतोड़ 92 गेंद में 165 रन की साझेदारी हुई, जोकि महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वॉल 54 गेंद में 79 रन बनाकर आउट हुईं। ऋचा घोष 6 रन ही बना पाईं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने 41 गेंद में 87 रन की दमदार पारी खेली।

राधा यादव ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर टीम को चैंपियन बनाया। आरसीबी ने 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया। राधा यादव ने पांच गेंदों में 12 रनों की नाबाद पारी खेली। एन डी क्लार्क पांच गेंदों में सात रन बनाकर नाबाद रही। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिनेल हेनरी ने दो विकेट लिये मिन्नू मनी, नंदनी शर्मा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

कप्तान जेमिमा ने खेली कप्तानी पारी इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिजेल ली और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। छठें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शेफाली वर्मा 13 गेंदों में 20 रन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद आठवें ओवर में एन डी क्लार्क ने लिजेल ली को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। लिजेल ली ने 30 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 37 रन बनाये। 16वें ओवर में सायली सातघरे ने जेमिमाह रॉड्रिग्स को आउटकर आरसीबी को तीसरी सफलता दिलाई। जेमिमाह रॉड्रिग्स ने 37 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए 57 रनों की पारी खेली।