RCB Retained and Released Players List: विराट कोहली की टीम ने रिलीज किए ये 8 प्लेयर्स; ऑक्शन से पहले जानें टीम का पर्स

संक्षेप: RCB Retained and Released Players List: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। आरसीबी ने 8 प्लेयर्स को छोड़कर सभी को रिटेन किया है।

Sat, 15 Nov 2025 05:56 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RCB Retained and Released Players List: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। रजत पाटीदार की अगुवाई में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली इस टीम को ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं थी। टीम IPL 2025 का खिताब जीतकर हाल ही में चैंपियन बनी है और खिताब तक पहुंचाने में टीम के हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया था। हालांकि आरसीबी को 8 खिलाड़ियों को रिलीज करने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। इन 8 प्लेयर्स में टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

आरसीबी रिटेन प्लेयर्स लिस्ट- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा

आरसीबी रिलीज प्लेयर्स लिस्ट- स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मोहित राठी

आरसीबी आईपीएल 2026 ऑक्शन पर्स- 16.40 करोड़

