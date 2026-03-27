नुवान तुषारा फिटनेस टेस्ट में हुए फेल, IPL 2026 में RCB के शुरुआती मैचों से हुए बाहर
श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा को फिटनेस टेस्ट में फेल होने होने के कारण आईपीएल 2026 में खेलने के लिए एनओसी नहीं मिला है। जिससे वह कम से कम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शुरुआती दो मैचों के लिए बाहर हो गए हैं।
गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल के पहले मैच से पूर्व करारा झटका लगा जब तेज गेंदबाज नुवान तुषारा शनिवार से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के शुरूआती चरण से बाहर हो गए। यश दयाल पहले ही टीम में नहीं हैं और जोश हेजलवुड के भी शुरुआती चरण में खेल पाने की संभावना नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका बोर्ड के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट में तुषारा पास नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव एश्ले डी सिल्वा ने बताया कि तुषारा फिटनेस टेस्ट के दौरान 29 में से 17 पास स्कोर हासिल नहीं कर पाए।
क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार तुषारा श्रीलंका क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहे हैं। फिटनेस के मानदंडों पर खरा नहीं उतर पाने के कारण उन्हें श्रीलंका क्रिकेट से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार तुषारा श्रीलंका क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट में 29 में से न्यूनतम 17 अंक हासिल नहीं कर सके। उन्हें चार पांच दिन बार फिर से टेस्ट देने का मौका मिलेगा लेकिन उसमें नाकाम रहने पर उन्हें पूरे सत्र से बाहर रहना पड़ सकता है।
तुषारा आरसीबी के लिए पहला मैच और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पांच अप्रैल को होने वाला दूसरा मैच भी नहीं खेल पाएंगे। अगर वो दोबारा फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो शायद निकट भविष्य में आने वाले मैचों में भी ना खेल पाएंगे। तुषारा के लिए अच्छी खबर यह है कि वो चार से पांच दिन के अंतराल के बाद एक और फिटनेस टेस्ट दे सकते हैं।
श्रीलंका के दो और स्टार क्रिकेटर मथीशा पतिराना और वनिंदू हसरंगा भी इस समय इंजरी से जूझ रहे हैं। इनका अभी तक आईपीएल में खेलने के लिए फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। हसरंगा आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं जबकि पतिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल नीलामी के दौरान 18 करोड़ की भारी-भरकम रकम में ख़रीदा था। पतिराना को लेकर केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने बताया था कि पतिराना शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे और शायद मध्य अप्रैल तक ही टीम को ज्वॉइन कर पाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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