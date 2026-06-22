6,6,6,6,6,W...ओवर में 6 छक्के ठोकने से जरा से चूके रॉवमैन पॉवेल, श्रीलंकाई गेंदबाज के उड़ाए परखच्चे
मेजर लीग क्रिकेट में रॉवमैन पॉवेल एक ओवर में 6 छक्के लगाने से जरा से चूक गए। पहली पांच गेंदों पर पांच छक्के उन्होंने लगा दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर श्रीलंका के ऑलराउंडर दसुन शनाका ने उन्हें आउट कर दिया।
अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रॉवमैन पॉवेल एक ओवर में 6 छक्के लगाने से जरा से चूक गए। उन्होंने लगातार पांच गेंदों में पांच छक्के जड़कर श्रीलंकाई गेंदबाज के होश उड़ा दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर पॉवेल की पावर नहीं दिखी और वे कैच आउट हो गए। आखिरी गेंद पर भी अगर रॉवमैन पॉवेल के बल्ले से छक्का आता तो वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो जाते, जिन्होंने प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।
दरअसल, एमएलसी का छठा लीग मैच डलास में सीटल ओरकस और एंजलिस नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में एंजलिस नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी की। दमदार शुरुआत टीम को मिल गई थी। पांचवें नंबर पर उतरे रॉवमैन पॉवेल का 17वें ओवर में ऐसा तूफान आया कि सभी के होश उड़ गए। पॉवेल ने श्रीलंका के गेंदबाज दसुन शनाका को अपना निशाना बनाया और उनकी पांच गेंदों में पांच छक्के जड़ दिए। हालांकि, उसी ओवर की छठी गेंद पर वह आउट भी हो गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसी तबाई पॉवेल ने मचाई।
16 ओवर के बाद एकेआर का स्कोर 138 था। ऐसा लग रहा था कि टीम जैसे-तैसे 170 तक पहुंचेगी, लेकिन रॉवमैन पॉवेल ने 3 ओवर में पहले ही 29 रन लुटा चुके दसुन शनाका को निशाना बनाया। पहली गेंद पर रॉवमैन पॉवेल ने छक्का जड़ा। अगली गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजा और तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर हैट्रिक पूरी की। चौथी गेंद भी छक्के के लिए भेजी और पांचवीं पर भी छक्का लगा। छठी गेंद पर भी पॉवेल ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद आसमान में चली गई और वे शॉर्ट थर्ड मैन पर आउट हो गए।
पॉवेल ने किया करिश्मा
पॉवेल ने इस मैच में 11 गेंदों का सामना किया और 37 रन बना दिए। एक चौका और पांच छक्के उनके इस पारी में शामिल थे। वहीं, स्ट्राइक रेट उनका 336.36 का था। अभी तक सिर्फ 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 6 छक्के जड़े हैं। वहीं, एक ओवर में 5 छक्के लगातार जड़ने के मामले में वह दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले डेविड वॉर्नर, गुस्तव मैकिओन और आकिब इकबाल ने ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ने का करिश्मा किया है। युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड ने 6-6 छक्के ओवर में जड़े हैं, जबकि नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी दो बार एक ओवर में 6 छक्के जड़ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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