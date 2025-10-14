हार में भी 'जीत' खोज रहे वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज, दिल्ली टेस्ट के बाद दिया ये बयान
वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान रोस्टन चेज दिल्ली टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भी थोड़ी बहुत राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि वे हार से इतने ज्यादा दुखी नहीं हैं। इसके पीछे का कारण है कि दो बल्लेबाजों ने शतक जड़ा।
दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम को टीम इंडिया के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज की टीम 2-0 से टेस्ट सीरीज भी हार गई। हालांकि, वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम के कप्तान रोस्टन चेज इस हार में जीत खोज रहे हैं। पहली पारी में 270 से पिछड़ने और फॉलोऑन खेलने के बाद वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाकर भारत को 121 रनों का लक्ष्य था। वेस्टइंडीज के लिए दो बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शतक जड़े। इस सब वेस्टइंडीज के लिए छोटी-छोटी जीत ही हैं। ऐसा ही कुछ कप्तान रोस्टन चेज ने मैच के बाद कहा।
रोस्टन चेज ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "इस मैच में हमारे लिए सकारात्मक बात यह रही कि कैंपबेल और होप ने अच्छा खेला और शतक बनाए। उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमने लंबे समय के बाद 100 ओवर खेले, यह भी एक सकारात्मक बात थी। खेल को पांचवें दिन तक ले जाना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम लगातार चर्चा कर रहे थे और उन 80 ओवरों तक बल्लेबाजी करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। हमने कई विचार-विमर्श किए, स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी की, स्वीप शॉट लगाए, अपने पैरों का इस्तेमाल किया।
कप्तान चेज ने आगे बताया, "यह सिर्फ खिलाड़ियों के मैदान पर जाकर उन योजनाओं पर अमल करने के बारे में था, जिनके बारे में हमने बात की थी। मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी कैरेबियाई देशों के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इसलिए हमें इस आखिरी टेस्ट मैच को आगामी सीरीज के लिए एक कदम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले के रूप में इस्तेमाल करना होगा। हमें बस यहां से जितना हो सके उतना सुधार करते रहना होगा।" इस मैच में भारत ने 518 रन पहली पारी में बनाए थे। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम 248 रनों पर ढेर हो गई थी। 270 रनों से आगे रहने पर भारत ने फॉलोऑन दिया और 390 रन वेस्टइंडीज ने बना दिए। बाद में भारत को 121 रन चेज करने पड़े।