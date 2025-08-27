Romario Shepherd Scored 20 Runs In 1 Ball During CPL 2025 Guyana Amazon Warriors vs St Lucia Kings Watch Video रोमारियो शेफर्ड ने तो गजब कर दिया, CPL 2025 में एक गेंद में बटोरे 20 रन; देखें वीडियो, Cricket Hindi News - Hindustan
रोमारियो शेफर्ड ने तो गजब कर दिया, CPL 2025 में एक गेंद में बटोरे 20 रन; देखें वीडियो

रोमारियो शेफर्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मुकाबले में एक लीगल डिलीवरी बॉल पर 20 रन बटोरे। गुयाना अमेजन वॉरियर्स का हिस्सा शेफर्ड ने मैच में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली।

वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में गजब कर दिया। गुयाना अमेजन वॉरियर्स का हिस्सा शेफर्ड ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मैच में एक लीगल डिलीवरी बॉल पर 20 रन बटोरे। उन्होंने एक गेंद पर तीन सिक्स लगाए। उन्होंने यह करिश्मा सेंट लूसिया किंग्स के तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस के विरुद्ध किया। आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले शेफर्ड ने मुकाबले में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। सातवें नंबर पर आए शेफर्ड ने 34 गेंदों में नाबाद 73 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल हैं। उन्होंने वॉरियर्स को 202/6 के स्कोर तक पहुंचाया।

शेफर्ड ने 15वें ओवर में 20 रन बटोरने का कारनामा किया। थॉमस अपनी लाइन से भटक रहे थे और अक्सर ओवरस्टेप कर रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद नो बॉल फेंकी। इसके बाद उन्होंने वाइड गेंद की। थॉमस ने फिर एक और नो बॉल फेंकी जो डीप मिडविकेट की दिशा में छक्के के लिए गई। अगली गेंद भी नो बॉल थी। शेफर्ड ने इसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। थॉमस एक लीगल बॉल फेंकने में कामयाब रहे। हालांकि, शेफर्ड ने फिर अपने तेवर दिखाए और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सिक्स के लिए भेजा। उन्होंने इफ्तिखार अहमद (27 गेंदों में 33) के साथ छठे विकेट के लिए 102 रनों की साझेदारी की।

हालांकि, शेफर्ड की तूफानी पारी पर पानी फिर गया। सेंट लूसिया किंग्स ने 203 रनों का लक्ष्य 18.1 ओव में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज कर लिया। एकीम ऑगस्टे ने उसके लिए सर्वाधिक 73 रन बनाए। एकीम ने 35 गेंदों की अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के जड़े। उन्होंने टिम सीफर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की पार्टनरशिप की। विकेटकीपर-बल्लेबाज सीफर्ट ने 24 गेंदों में 37 रन जुटाए। टिम डेविड ने 22 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया। उनके बल्ले से दो चौके और एक छक्का निकला। कप्तान डेविड विसे 10 और खारी पियरे 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। विसे ने विजयी चौका लगाया।