Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Romario Shepherd Bags Historic Hat Trick vs Scotland as Windies Dominate T20 WC 2026 Opener
रोमारियो शेपर्ड ने कर दिया कमाल, टी20 विश्व कप 2026 में ली पहली हैट्रिक

संक्षेप:

वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने शनिवार को पहले मुकाबले में एक ऐतिहासिक हैट्रिक लेकर सुर्खियां बटोरीं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने शुरुआती मैच में वेस्टइंडीज स्कॉटलैंड को हराने के करीब है।

Feb 07, 2026 06:31 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
वेस्टइंडीज के स्टार तेज गेंदबाज रोमारियो शेपर्ड ने शनिवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में हैट्रिक ली। वेस्टइंडीज के शेपर्ड ने 17वें ओवर में ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही टी20 विश्व कप 2026 में वह हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ने न केवल हैट्रिक ली, बल्कि 5 विकेट झटककर स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। रोमारियो शेफर्ड ने 17वें ओवर में लगातार तीन गेंदों पर मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क और ओलिवर डेविडसन को आउट कर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हैट्रिक पूरी की। उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट लिया।

183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 37 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। माइकल जोंस (एक), ब्रैंडन मक्मलेन (14) और जॉर्ज मंसी (19) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद कप्तान रिचर्ड बेरिंग्टन और टॉम ब्रूस की जोड़ी ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 78 रन जोड़े। 14वें ओवर में जेसन होल्डर ने रिचर्ड बेरिंग्टन को आउटकर इस साझेदारी को अंत किया। रिचर्ड बेरिंग्टन ने 24 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाते हुए 42 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में गुडाकेश मोती ने टॉम ब्रूस को पगबाधा आउटकर पवेलियन भेज दिया। टॉम ब्रूस ने 28 गेंदों में एक चौका और दो छक्के लगाते हुए 35 रन बनाये।

इसके बाद रोमारियो शेफर्ड की गेंदबाजी के आगे स्कॉटलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। स्कॉटलैंड ने 133 के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवाये। 19वें ओवर की पांचवें गेंद पर जेसन होल्डर ने मार्क वॉट (15) को आउटकर स्कॉटलैंड की पारी का 147 के स्कोर पर अंत कर दिया। इसी साथ वेस्टइंडीज ने 35 रनों मुकाबला जीत लिया।

वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने पांच विकेट लिये। जेसन होल्ड को तीन विकेट मिले। गुडाकेश मोती और शमार जोसेफ ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। हेटमाएर को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला

