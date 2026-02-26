रोमारियो शेफर्ड- जेसन होल्डर ने की 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी, बना दिया नया कीर्तिमान
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब वेस्टइंडीज की टीम एक समय मुश्किल में फंसी नजर आ रही थी, तब रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने मिलकर पारी को न केवल संभाला, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 89 रनों की तूफानी साझेदारी की।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के निचले क्रम ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब वेस्टइंडीज की टीम एक समय मुश्किल में फंसी नजर आ रही थी, तब रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने मिलकर पारी को न केवल संभाला, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 89 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 176/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही।
रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर के बीच 8वें विकेट के लिए यह साझेदारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। रोमारियो शेफर्ड ने इस दौरान अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए 52 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। जेसन होल्डर के साथ उनकी इस 89 रनों की जुगलबंदी ने उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8वें विकेट या उससे नीचे के क्रम के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ी बना दिया है। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वेस्टइंडीज के पास निचले क्रम में भी ऐसे 'सिक्स हिटर्स' मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की बात की जाए तो वह 132 रनों की है जो बेल्जियम के बल्लेबाज साबेर जखिल और सकलैन अली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2021 में बनाया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी साझेदारी आठवें विकेट के लिए आज की बन गई है जो शेफर्ड और होल्डर के बीच 89 रनों की है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्लोवेनिया के बल्लेबाज चेर्नोह बाह, लांसाना लामिन हैं जिन्होंने एस्वातिनी के खिलाफ नाबाद 88 रनों की साझेदारी की थी।
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आठवें विकेट या उससे नीचे के लिए सर्वोच्च साझेदारियां:
132* - साबेर ज़खिल, सकलैन अली (बेल्जियम) बनाम ऑस्ट्रिया, वाटरलू, 2021;
89 - रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर (वेस्ट इंडीज) बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, 2026;
88* - चेर्नोह बाह, लांसाना लामिन (स्लोवेनिया) बनाम एस्वातिनी, अबूजा, 2024;
80 - प्रेस्टन मोमसेन, सफ्यान शरीफ (स्कॉटलैंड) बनाम नीदरलैंड, एडिनबर्ग, 2015;
78 - रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर (वेस्ट इंडीज) बनाम न्यूजीलैंड, नेल्सन, 2025
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8वें विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों प्रेस्टन मोमसेन, सफ्यान शरीफ के नाम है, जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 2015 में 80 रनों की साझेदारी की थी। इसके बाद लिस्ट में एक बार फिर वेस्टइंडीज की टीम है। इससे पहले वेस्टइंडीज के लिए 8वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी 78 रनों की थी, जो साल 2025 में रोमारियो शेफर्ड ने ही शमार स्प्रिंगर के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।