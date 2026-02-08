टी-20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 10 खतरनाक गेंदबाज, पैट कमिंस ने दो बार किया है ये कारनामा, लिस्ट में कितने भारतीय?
टी-20 विश्व कप में हाल ही में वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली है। ऐसे में आइए आज हम आपको उन सभी गेंदबाजों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक ली है। इस सूची में रबाडा ब्रेटली भी शामिल हैं। कमिंस ने यह कारनाम दो बार किया है।
टी20 क्रिकेट में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक सपना सच होने जैसा है। लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने से पूरे मैच का रुख अचानक पलट जाता है। टी20 विश्व कप के इतिहास में अब तक कुल 10 मौकों पर गेंदबाजों ने यह हैट्रिक ली है। साल 2007 के पहले विश्व कप में ही हैट्रिक की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद से लेकर अब तक कई दिग्गज और उभरते हुए गेंदबाजों ने इस खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
विश्व कप में हैट्रिक लेने का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने शुरू किया था। उन्होंने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ केप टाउन के मैदान पर यह ऐतिहासिक कारनामा किया था। इसके बाद एक लंबा अंतराल आया और सीधा साल 2021 के विश्व कप में हैट्रिक की झड़ी लग गई। उस वर्ष आयरलैंड के कर्टिस कैंपर ने नीदरलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धारदार गेंदबाजी से हैट्रिक ली। विशेष रूप से कैंपर की उपलब्धि असाधारण थी क्योंकि उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके थे।
साल 2022 और 2024 के विश्व कप संस्करणों ने गेंदबाजी के नए कीर्तिमान रचे। 2022 में यूएई के कार्तिक मयप्पन ने श्रीलंका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ और आयरलैंड के जोशुआ लिटिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक लेकर क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरीं। 2024 का विश्व कप ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के नाम रहा, जिन्होंने पहले बांग्लादेश और फिर लगातार दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वे टी20 विश्व कप के इतिहास में दो हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उसी साल इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने भी अमेरिका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।
हैट्रिक की इस प्रतिष्ठित फेहरिस्त में सबसे नया नाम वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड का जुड़ गया है। उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 2026 के विश्व कप के दौरान स्कॉटलैंड के खिलाफ 20 रन देकर 5 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने 3 गेंदों में लगातार तीन विकेट लिया और अपने उसी ओवर में एक और बल्लेबाज को आउट किया। इन गेंदबाजों ने न केवल अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में मदद की, बल्कि आईसीसी टी20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है।
टी20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की पूरी सूची:
• ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया): बनाम बांग्लादेश, 2007 (3/27)
• कर्टिस कैंपर (आयरलैंड): बनाम नीदरलैंड, 2021 (4/26)
• वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका): बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2021 (3/20)
• कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका): बनाम इंग्लैंड, 2021 (3/48)
• कार्तिक मयप्पन (UAE): बनाम श्रीलंका, 2022 (3/19)
• जोशुआ लिटिल (आयरलैंड): बनाम न्यूजीलैंड, 2022 (3/22)
• पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया): बनाम बांग्लादेश, 2024 (3/29)
• पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया): बनाम अफगानिस्तान, 2024 (3/28)
• क्रिस जॉर्डन (इंग्लैंड): बनाम USA, 2024 (4/10)
• रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज): बनाम स्कॉटलैंड, 2026 (5/20)
