हिटमैन बने फिटमैन! 39 की उम्र में रोहित शर्मा ने किया ऐसा रन आउट, देखते रह गए डेरिल मिचेल
रोहित शर्मा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनकी फिटनेस का स्तर किस हद तक बढ़ चुका है और अब वे पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं। रोहित ने न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को रन आउट करा दिया।
टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच ऑकलैंड में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कप्तान के फैसले पर भारतीय गेंदबाज खरे उतरे। इस बीच संघर्ष कर रही न्यूजीलैंड की टीम को सबसे बड़ा झटका रोहित शर्मा ने दिया, जिन्होंने मैदान पर 39 साल की उम्र में चीते जैसी फुर्ती दिखाई और न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चलता किया। जिस तरह से फील्ड पर रोहित ने अपना फिटमैन वाला अंदाजा दिखाया, उसे देखकर डेरिल मिचेल भी हैरान रह गए। वे पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रन आउट हुए हैं।
दरअसल, न्यूजीलैंड की पारी का 22वां ओवर प्रगति पर था। 4 विकेट गिर चुके थे। 22वें ओवर की पहली गेंद पर क्रीज पर ग्लेन फिलिप्स थे। उन्होंने गेंद को ऑन साइड में खेला, जहां शॉर्ट मिड विकेट पर रोहित शर्मा खड़े थे। उन्होंने स्क्वायर लेग की ओर दौड़कर पहले तो गेंद को रोका और फिर जल्द ही डाइव लगाते हुए स्टंप्स पर निशाना साधा। थ्रो भले ही स्टंप्स पर नहीं लगा, लेकिन थ्रो सटीक इतना था कि बाकी का काम केएल राहुल ने कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं।
करीब एक साल पहले तक उनकी फिटनेस पर सवाल उठते थे कि रोहित वर्ल्ड कप 2027 के लिए फिट नहीं होंगे। उनका वजन ज्यादा है और फुर्ती भी उम्र की वजह से कम हो गई है, लेकिन बीते करीब डेढ़ साल में उन्होंने अपनी फिटनेस पर इतना ज्यादा काम किया है कि वह अब अपने करियर में सबसे ज्यादा फिट महसूस कर रहे होंगे। इसका अंदाजा इस रन आउट वाली डाइव से लगाया जा सकता है, जहां पर वे डाइव लगाते हैं और नियंत्रण में रहकर गेंद को फेंकते हैं।
आपको बता दें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को जीत दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा से उस टूर्नामेंट के बाद कप्तानी छीन ली गई थी। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था। ऐसे में समझा जा रहा था कि रोहित को अब टीम से भी बाहर होना पड़ेगा और रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हालांकि, इस बीच रोहित ने अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया और वे टॉप फिटनेस हासिल करते चले गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही उनकी फिटनेस बेहतर होती गई। हर सीरीज में रन भी आते रहे और अब उनका वर्ल्ड कप 2027 में खेलना पक्का लग रहा है। बीसीसीआई से भी उन्हें हरी झंडी मिल गई है। न्यूजीलैंड का ये दौरा रोहित का आखिरी इंटरनेशनल न्यूजीलैंड टूर होगा, क्योंकि इसके बाद यहां सालों वनडे सीरीज भारत को नहीं खेलनी है। रोहित सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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