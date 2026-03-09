भारत के WC जीतने पर क्यों वायरल हो रहा रोहित शर्मा का 2011 का ट्वीट, सूर्या से है खास कनेक्शन
रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के टैलेंट को 2011 में ही पहचान लिया था। उनकी कप्तानी में विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा का सूर्या के लिए किया ट्वीट काफी चर्चा में है। जानिए रोहित ने ऐसा क्या लिखा था।
सूर्यकुमार यादव की अगुआई में भारतीय पुरुष टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। भारत ने यह कारनामा तीसरी बार किया है। इससे पहले टीम इंडिया 2007 का विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और 2024 का टी-20 विश्व कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत चुकी है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली खिताबी जीत के बाद अब रोहित शर्मा का एक बयान काफी चर्चा में है। रोहित शर्मा ने साल 2011 में मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर एक ट्वीट किया था जो अब काफी चर्चा में है।
सूर्या के लिए रोहित ने किया था ट्वीट
सूर्यकुमार यादव ने 10 दिसंबर 2011 को ट्वीट किया था कि "चेन्नई में बीसीसीआई पुरस्कार समारोह अभी-अभी समाप्त हुआ। कुछ उभरते हुए प्रतिभाशाली क्रिकेटर देखने को मिले। मुंबई के सूर्यकुमार यादव पर भविष्य में नजर रखने की जरूरत है।" रोहित शर्मा की पारखी नजर ने सूर्यकुमार यादव के टैलेंट को बहुत पहले ही देख लिया था। 2011 में रोहित शर्मा ने सूर्या के बारे में जो बात सोची थी अब 2026 में जब उन्होंने बतौर कप्तान भारतीय टीम को टी-20 विश्व कप की ट्रॉफी जिताई तब यह सच साबित होती हुई नजर आती है। सूर्यकुमार यादव अब वाकई बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और उनके आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं।
सूर्या के करियर पर एक नजर
भारत को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उस उम्र में भारतीय टीम में पदार्पण किया था जब कई खिलाड़ी अपने करियर के शिखर पर होते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू साल 2021 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। यह वही स्टेडियम है, जहां रविवार को सूर्या ने अपनी कप्तानी में भारत को विश्व कप जिताया है। 2021 से लेकर अब तक सूर्यकुमार यादव ने कुल 113 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में कुल 3272 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 36.36 का और स्ट्राइक रेट 162.95 का रहा है। उनके टी-20 करियर का सर्वोच्च स्कोर 117 रन रहा है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 25 अर्धशतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव को टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भी टीम में जगह दी गई, लेकिन वे उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए।
बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी में जीत प्रतिशत के मामले में अब रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है और टी-20 के सबसे बेहतरीन कप्तान बन गए। वे भारत को टी-20 विश्व कप और एशिया कप जिताने वाले कप्तान भी बन गए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।