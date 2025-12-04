रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी ही नहीं, SMAT के नॉकआउट मैचों में भी मुंबई से खेलेंगे!

संक्षेप: टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब ओडीआई के साथ-साथ घरेलू टूर्नामेंट पर भी फोकस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वनडे फॉर्मेट के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तो हामी भरी ही थी, अब वह टी20 फॉर्मेट के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलते नजर आएंगे।

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब ओडीआई के साथ-साथ घरेलू टूर्नामेंट पर भी फोकस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वनडे फॉर्मेट के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तो हामी भरी ही थी, अब वह टी20 फॉर्मेट के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलते नजर आएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हिटमैन ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी इच्छा जताई है कि वह मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों में खेलना चाहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया, 'रोहित ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट में मुंबई के लिए खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की है।' रोहित शर्मा ने ये फैसला तब लिया है जब वह टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई ने लीग स्टेज के अपने सभी चारों मैच लखनऊ में जीते हैं। टीम 16 अंकों के साथ एलीट ग्रुप ए में टॉप पर है और नॉकआउट फेज में एंटर कर चुकी है।

रोहित शर्मा अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में खेल रहे हैं। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। इस तरह रोहित शर्मा 12 दिसंबर से शुरू हो रहे मुंबई के नॉक आउट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। मुंबई के नॉक आउट मैच इंदौर में 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक खेले जाएंगे।

रोहित शर्मा इससे पहले 2011-12 के सीजन में आखिरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले थे। इस तरह करीब 14-15 साल बाद वह इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे।