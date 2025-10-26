'रोहित शर्मा खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप और उसके बाद संन्यास लेंगे'

संक्षेप: दिनेश लाड ने कहा कि रोहित शर्मा ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की और भारत की जीत में योगदान दिया…मैच देखकर बहुत अच्छा लगा। वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे और उसके बाद संन्यास ले लेंगे।

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन कर 2027 वर्ल्ड कप खेलने की दावेदारी पेश की है। रोहित की बढ़ती उम्र को देखकर यह कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उनके वनडे करियर पर पूर्ण विराम लग जाएगा, मगर इसके विपरीत रोहित शर्मा ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए सीरीज में खूब रन बनाए। सिडनी में हुे तीसरे वनडे में शतक जड़ने से पहले उन्होंने एडिलेड में अर्धशतक जड़ा था। वह IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। रोहित को तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला। हिटमैन के इस धाकड़ प्रदर्शन को देखते हुए उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा 2027 में होने वाला वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं उसके बाद ही वह रिटायरमेंट लेंगे।

सिडनी में 237 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने 121 रनों की नाबाद पारी खेली। यह उनके इंटरनेशनल करियर का 50वां शतक रहा। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी भी की। 2020 के बाद दोनों के बीच वनडे क्रिकेट में 100 या उससे अधिक रन की पार्टनरशिप हुई।

दिनेश लाड ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “रोहित ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की और भारत की जीत में योगदान दिया - मैच देखकर बहुत अच्छा लगा। वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे और उसके बाद संन्यास ले लेंगे।”