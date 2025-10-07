Rohit Sharma will be 41 by the 2027 ODI World Cup Robin Uthappa supports his removal from captaincy वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 41 वर्ष के हो जाएंगे; रॉबिन उथप्पा ने कप्तानी से हटाने का किया समर्थन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma will be 41 by the 2027 ODI World Cup Robin Uthappa supports his removal from captaincy

वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 41 वर्ष के हो जाएंगे; रॉबिन उथप्पा ने कप्तानी से हटाने का किया समर्थन

रॉबिन उथप्पा ने वनडे टीम की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाने और उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने का समर्थन किया है।उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2027 विश्व कप तक रोहित शर्मा करीब 41 साल के हो जाएंगे और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on
वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 41 वर्ष के हो जाएंगे; रॉबिन उथप्पा ने कप्तानी से हटाने का किया समर्थन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने वनडे टीम की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को बागडोर दिए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2027 विश्व कप आने तक रोहित शर्मा करीब 41 साल के हो जाएंगे और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उथप्पा ने कहा, 'जब वर्ल्ड कप आएगा तब वह 41 वर्ष के हो जाएंगे। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है।'

उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के फॉर्म में तेजी से गिरावट नहीं आएगी लेकिन उनके रिफ्लेक्सेज पर जरूर असर पड़ेगा। उथप्पा ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इसमें गिरावट आएगी लेकिन रिफ्लेक्स प्रभावित होंगे...वे अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल भी नहीं रहे हैं। उन्हें अपने लिए जो कुछ भी क्रिकेट मिलेगा वो संभवतः आईपीएल और वनडे क्रिकेट है...और अगर वे चाहें तो डोमेस्टिक वनडे मैच भी मिल सकते हैं।’

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में क्यों चुना? पूर्व कप्तान ने उठाए सवाल
ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा वर्ल्ड कप प्लान में नहीं, वनडे में रिप्लेस करेगा ये खिलाड़ी!
ये भी पढ़ें:रोहित ने टीम बनाई, चैंपियन बनाया...पूर्व चयनकर्ता ने कप्तानी छीनने पर उठाया सवाल

रोहित शर्मा अभी साढ़े 38 वर्ष के हैं। उन्होंने 56 ओडीआई में भारत की कप्तानी की और इनमें से 42 में जीत दर्ज की। उनकी कप्तान में भारत ने सिर्फ 12 मैच गंवाए। एक मैच टाई रहा था जबकि एक बेनतीजा। उनकी कप्तानी में भारत ने 75 प्रतिशत वनडे मैचों में जीत हासिल की जो बताता है कि वह कितने बड़े कप्तान रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया की किसी भी टीम का 50 या उससे ज्यादा वनडे कप्तानी करने वालों में रोहित शर्मा दूसरे सबसे सफल कप्तान है। बतौर कप्तान उनसे ज्यादा जीत प्रतिशत सिर्फ वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड का है जिन्होंने अपनी कप्तानी में खेले 84 वनडे मैच में 64 में जीत हासिल की थी। उनका जीत प्रतिशत 76.19 प्रतिशत है।

रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया ने 2028 और 2023 के एशिया कप पर कब्जा किया था। उसके बाद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत उपविजेता रहा था। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ फाइनल में ही उसे हार मिली थी। रोहित शर्मा ने 2024 में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जितवाया और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भी सरताज बनाया।

Rohit Sharma BCCI Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |