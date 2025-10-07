वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 41 वर्ष के हो जाएंगे; रॉबिन उथप्पा ने कप्तानी से हटाने का किया समर्थन

रॉबिन उथप्पा ने वनडे टीम की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाने और उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने का समर्थन किया है।उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2027 विश्व कप तक रोहित शर्मा करीब 41 साल के हो जाएंगे और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने वनडे टीम की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को बागडोर दिए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2027 विश्व कप आने तक रोहित शर्मा करीब 41 साल के हो जाएंगे और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उथप्पा ने कहा, 'जब वर्ल्ड कप आएगा तब वह 41 वर्ष के हो जाएंगे। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है।'

उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के फॉर्म में तेजी से गिरावट नहीं आएगी लेकिन उनके रिफ्लेक्सेज पर जरूर असर पड़ेगा। उथप्पा ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इसमें गिरावट आएगी लेकिन रिफ्लेक्स प्रभावित होंगे...वे अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल भी नहीं रहे हैं। उन्हें अपने लिए जो कुछ भी क्रिकेट मिलेगा वो संभवतः आईपीएल और वनडे क्रिकेट है...और अगर वे चाहें तो डोमेस्टिक वनडे मैच भी मिल सकते हैं।’

रोहित शर्मा अभी साढ़े 38 वर्ष के हैं। उन्होंने 56 ओडीआई में भारत की कप्तानी की और इनमें से 42 में जीत दर्ज की। उनकी कप्तान में भारत ने सिर्फ 12 मैच गंवाए। एक मैच टाई रहा था जबकि एक बेनतीजा। उनकी कप्तानी में भारत ने 75 प्रतिशत वनडे मैचों में जीत हासिल की जो बताता है कि वह कितने बड़े कप्तान रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया की किसी भी टीम का 50 या उससे ज्यादा वनडे कप्तानी करने वालों में रोहित शर्मा दूसरे सबसे सफल कप्तान है। बतौर कप्तान उनसे ज्यादा जीत प्रतिशत सिर्फ वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड का है जिन्होंने अपनी कप्तानी में खेले 84 वनडे मैच में 64 में जीत हासिल की थी। उनका जीत प्रतिशत 76.19 प्रतिशत है।