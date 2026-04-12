रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली: MI vs RCB भिड़ंत में किसका पलड़ा रहा है भारी? देखें हैरान कर देने वाले आंकड़े

Rohit Sharma vs Virat Kohli: आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ंत होने जा रही है। इस मुकाबले का हर किसी को इंतजार रहता है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने-सामने होते हैं।

Rohit Sharma vs Virat Kohli: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज यानी रविवार, 12 अप्रैल को खेला जाना है। एमआई वर्सेस आरसीबी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। मुंबई वर्सेस बेंगलुरु मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इस मैच के दौरान उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिलती है। ज्यादातर समय यह दोनों दिग्गज एक ही टीम के लिए खेलते हैं, बस आईपीएल में ही रोहित और विराट एक दूसरे के सामने होते हैं। ऐसे में फैंस को यह बैटल देखना खूब रास आता है। ऐसा नहीं है कि फैंस ही इस जंग का मजा उठाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड एक दूसरे की टीम के खिलाफ शानदार रहा है।

रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में किसके ज्यादा रन? अगर बात सिर्फ MI vs RCB मैच की करें तो इस जंग में इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने ही बनाए हैं। किंग कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली 33 पारियों में 31.8 की औसत के साथ 922 रन बनाए हैं। विराट 5 बार की इस चैंपियन टीम के खिलाफ 1000 रन का आंकड़ा छूने से 78 ही रन दूर है।

वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी आरसीबी के खिलाफ 33 ही पारियां खेली है, मगर उन्होंने इस दौरान कोहली से कम 848 रन बनाए हैं। उनका औसत भी 27.35 का रहा है।

रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में किसके ठोकी ज्यादा फिफ्टी MI vs RCB बैटल में भले ही रन बनाने के मामले में विराट कोहली आगे हो, मगर जब बात फिफ्टी जड़ने की आती है तो रोहित शर्मा उनसे एक कदम आगे हैं। हिटमैन ने आरसीबी के खिलाफ 7 अर्धशतकीय पारी खेली है, वहीं कोहली ने मुंबई के खिलाफ 6 फिफ्टी लगाई है। बता दें, यह दोनों दिग्गज एक दूसरे की टीम के खिलाफ कभी शतक नहीं लगा पाए।

रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में दोनों हा हाईएस्ट स्कोर रोहित शर्मा इस मामले में भी विराट कोहली से आगे हैं। रोहित का आरसीबी के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 94 रनों का है, जबकि कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक पारी में सबसे अधिक 92 रन बनाए हैं।