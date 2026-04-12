रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली: MI vs RCB भिड़ंत में किसका पलड़ा रहा है भारी? देखें हैरान कर देने वाले आंकड़े
Rohit Sharma vs Virat Kohli: आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ंत होने जा रही है। इस मुकाबले का हर किसी को इंतजार रहता है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने-सामने होते हैं।
Rohit Sharma vs Virat Kohli: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज यानी रविवार, 12 अप्रैल को खेला जाना है। एमआई वर्सेस आरसीबी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। मुंबई वर्सेस बेंगलुरु मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इस मैच के दौरान उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिलती है। ज्यादातर समय यह दोनों दिग्गज एक ही टीम के लिए खेलते हैं, बस आईपीएल में ही रोहित और विराट एक दूसरे के सामने होते हैं। ऐसे में फैंस को यह बैटल देखना खूब रास आता है। ऐसा नहीं है कि फैंस ही इस जंग का मजा उठाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड एक दूसरे की टीम के खिलाफ शानदार रहा है।
रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में किसके ज्यादा रन?
अगर बात सिर्फ MI vs RCB मैच की करें तो इस जंग में इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने ही बनाए हैं। किंग कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली 33 पारियों में 31.8 की औसत के साथ 922 रन बनाए हैं। विराट 5 बार की इस चैंपियन टीम के खिलाफ 1000 रन का आंकड़ा छूने से 78 ही रन दूर है।
वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी आरसीबी के खिलाफ 33 ही पारियां खेली है, मगर उन्होंने इस दौरान कोहली से कम 848 रन बनाए हैं। उनका औसत भी 27.35 का रहा है।
रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में किसके ठोकी ज्यादा फिफ्टी
MI vs RCB बैटल में भले ही रन बनाने के मामले में विराट कोहली आगे हो, मगर जब बात फिफ्टी जड़ने की आती है तो रोहित शर्मा उनसे एक कदम आगे हैं। हिटमैन ने आरसीबी के खिलाफ 7 अर्धशतकीय पारी खेली है, वहीं कोहली ने मुंबई के खिलाफ 6 फिफ्टी लगाई है। बता दें, यह दोनों दिग्गज एक दूसरे की टीम के खिलाफ कभी शतक नहीं लगा पाए।
रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में दोनों हा हाईएस्ट स्कोर
रोहित शर्मा इस मामले में भी विराट कोहली से आगे हैं। रोहित का आरसीबी के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 94 रनों का है, जबकि कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक पारी में सबसे अधिक 92 रन बनाए हैं।
रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली; MI vs RCB मैच में किसने ठोके सबसे ज्यादा चौके छक्के
MI vs RCB बैटल में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के चौकों की बात करें तो दोनों बराबरी पर हैं। जी हां, दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे की टीम के खिलाफ 78-78 चौके लगाए हैं। वहीं छक्कों की बात करें तो यहां एक बार फिर बाजी हिटमैन ने मारी है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 38 छक्के लगाए हैं। वहीं विराट कोहली ने एमआई के खिलाफ 34 सिक्स ठोके हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें