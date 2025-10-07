रोहित शर्मा vs विराट कोहली; बतौर कप्तान कौन किससे आगे? यहां देखें आंकड़े

रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी की तुलना करने के बाद पता चला कि हिटमैन लिमिटेड ओवर के तो कोहली रेड बॉल क्रिकेट के बेस्ट कप्तान है। रेड बॉल क्रिकेट में तो कोहली की किसी से कोई तुलना ही नहीं है।

विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की विरासत को संभाला था। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे टीम की भी कप्तानी छीने जाने के बाद बतौर कप्तान रोहित शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हिटमैन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, वहीं टेस्ट से अचानक रिटायरमेंट उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले ले ली थी। रोहित शर्मा अब मात्र एक ही फॉर्मेट वनडे में एक्टिव है, मगर उनकी बढ़ती उम्र और नए कप्तान को ज्यादा से ज्यादा मौका देने के लिए शुभमन गिल को यह कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में आईए एक नजर रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली के कप्तानी के रिकॉर्ड पर डालते हैं-

रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली (वनडे कप्तान) विराट कोहली ने 2013 से 2021 के बीच 95 वनडे मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई की जिसमें भारत 65 जीता, तो 27 हारा वहीं 1 मैच टाई और 2 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल पाया। विराट कोहली का वनडे में जीत का प्रतिशत 68.42 का रहा था।

वहीं रोहित शर्मा को विराट कोहली की तुलना में वनडे क्रिकेट में कप्तानी का लगभग आधा अनुभव है, मगर उनका जीत का प्रतिशत कोहली से कई ज्यादा है। रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिसमें टीम इंडिया 42 मुकाबले जीती है, 12 हारी है और 1 टाई रहा है। रोहित शर्मा का वनडे में विनिंग पर्सेंटेज 75 का रहा है।

रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली (T20I कप्तान)

विराट कोहली ने 2017 से 2021 के बीच 50 T20I मैचों में कप्तानी की जिसमें भारत 30 मैच जीता। विराट कोहली का T20I में बतौर कप्तान जीत का प्रतिशत 60 का था।

वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो क्रिकेट के सबसे छोट फॉर्मेट में हिटमैन ने कोहली से ज्यादा मैचों में कप्तानी की थी। हिटमैन की कप्तानी में भारत 62 T20I खेला है जिसमें 49 जीता है, 12 हारा है। T20I में रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत 79.03 का रहा है। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीता।

रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली (टेस्ट कप्तान)

विराट कोहली को गिनती रेड बॉल क्रिकेट के बेस्ट कप्तानों में होती है, इस फॉर्मेट में उन्होंने भारत में सबसे अधिक 68 मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम इंडिया 40 जीती और 17 हारी। कोहली का टेस्ट में जीत का प्रतिशत 58.82 का रहा।

रोहित शर्मा को विराट कोहली की तुलना में टेस्ट में बहुत ही कम मौके मिले, मगर जितने मिले उन्होंने उसमें इंपैक्ट छोड़ने की कोशिख की। रोहित शर्मा ने 24 टेस्ट में टीम इंडिया को लीड किया। इन दो सालों में उनकी अगुवाई में भारत ने 12 टेस्ट जीते, 9 हारे और 3 ड्रॉ रहे। रोहित शर्मा का टेस्ट में जीत का प्रतिशत 50 का रहा।