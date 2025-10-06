रोहित शर्मा vs एमएस धोनी: बतौर कप्तान कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे ये आंकड़े!

वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत एमएस धोनी से ज्यादा रहा है। हां ये बात जरूर है धोनी ने रोहित से ज्यादा मैचों में कप्तानी की है।

वनडे टीम की कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा का बतौर भारतीय कप्तान कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने ‘क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट’ T20I को अलविदा कह दिया था, वहीं इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। हिटमैन अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया दौरे का है जहां रोहित काफी लंबे समय बात बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे।रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने दो आईसीसी खिताब -टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी- जीती है, वह भारत को दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं। वहीं भारत के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी हैं जिनकी कप्तानी में भारत -टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप- तीनों जीत चुका है। तो आईए एक बार रोहित शर्मा और एमएस धोनी के कप्तानी के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

रोहित शर्मा वर्सेस एमएस धोनी (वनडे कप्तानी) एमएस धोनी वनडे क्रिकेट में 200 मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई करने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उनके आसपास भी कोई भारतीय नहीं पहुंच पाया है। माही की कप्तानी में भारत ने 110 मैच जीते, वहीं 74 में हार का सामना करना पड़ा और 5 टाई रहे। धोनी का वनडे में जीत का प्रतिशत 55 का रहा है।

वहीं रोहित शर्मा को धोनी की तुलना में वनडे क्रिकेट में बहुत ही कप्तानी का अनुभव है, मगर उनका जीत का प्रतिशत माही से कई ज्यादा है। रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिसमें टीम इंडिया 42 मुकाबले जीती है, 12 हारी है और 1 टाई रहा है। रोहित शर्मा का वनडे में विनिंग पर्सेंटेज 75 का रहा है।

रोहित शर्मा वर्सेस एमएस धोनी (टी20 कप्तानी) टी20 में रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने बतौर कप्तान लगभग-लगभग बराबर मैच खेले हैं, मगर जीत के प्रतिशत में अंतर काफी है। धोनी ने 72 T20I मैचों में भारतीय टीम को लीड किया है जिसमें उन्हें 41 मैचों में सफलता मिली है, वहीं 28 मैच हारे और एक टाई रहा है।

वहीं बात रोहित शर्मा की करें तो, उनकी कप्तानी में भारत 62 T20I खेला है जिसमें 49 जीता है, 12 हारा है और टाई रहा है।

T20I में रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत 79.03 का रहा है। जबकि एमएस धोनी का 56.94 का।

रोहित शर्मा वर्सेस एमएस धोनी (टेस्ट कप्तानी) 2008 से लेकर 2014 तक एमएस धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की जिसमें टीम को 27 में जीत मिली, वहीं 18 मैच हारे। इन 60 में से 15 मैच ड्रॉ भी रहे। धोनी का टेस्ट में जीत का प्रतिशत 45 का रहा।

वहीं रोहित शर्मा ने 2022 से 2024 के बीच 24 मैचों में टीम इंडिया को लीड किया। इन दो सालों में उनकी अगुवाई में भारत ने 12 टेस्ट जीते, 9 हारे और 3 ड्रॉ रहे। रोहित शर्मा का टेस्ट में जीत का प्रतिशत 50 का रहा।