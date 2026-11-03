रोहित- विराट की जगह पक्की, कुलदीप-गुरनूर बाहर; पहले ODI के लिए अश्विन ने चुनी प्लेइंग XI
भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए रविचंद्रन अश्विन ने प्लेइंग XI चुनी है, जिसमें टॉप-5 की जगह पक्की है, जबकि कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ को बाहर कर दिया है। कुलदीप यादव पर उन्होंने विस्तार से बात की है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज समाप्त होने के बाद अब इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का आगाज चार नवंबर से होगा। टी-20 के लिहाज से वनडे में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी बदले हुए नजर आएंगे। ऑकलैंड के इडेन पार्क में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग XI क्या होगी, इसके बारे में पू्र्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने बात की है। उन्होंने अपनी टीम में कुलदीप यादव को नहीं रखा है। गुरनूर बराड़ को भी बाहर किया है। हालांक, भारतीय टीम के टॉप-5 की जगह को पक्की बताया है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हैं।
रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार से चर्चा के दौरान कहा कि “भारत की प्लेइंग XI में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह पक्की है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। शुभमन गिल, लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर की जगह भी पक्की है।” अश्विन ने कहा कि “टॉप-5 में कोई शक ही नहीं है।” नंबर 6 पर उन्होंने अपनी टीम में नमन धीर को रखा और नंबर 7 के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को स्थान दिया। नंबर 8 पर उन्होंने अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया। नमन धीर और अक्षर के एक साथ खेलने से अश्विन ने स्पष्ट किया कि कुलदीप यादव के लिए प्लेइंग XI में कोई स्थान नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि “ऑकलैंड के मैदान पर कुलदीप यादव का काम भी नहीं है।” तेज गेंदबाजी यूनिट में उन्होंने गुरनूर बराड़ को बाहर करते हुए अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज और आकिब नबी डार को टीम में चुना है।
पहले वनडे मैच के लिए रविचंद्रन अश्विन की प्लेइंग XI ये है
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), लोकेश राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, नीतीश कुमार रड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी डार और अंशुल कंबोज।
कुलदीप यादव का आत्मविश्वास हो रहा कम
बता दें कि पहले मैच के लिए मोहम्मद सिराज टीम में उपलब्ध नहीं हैं और वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को भी नहीं चुना गया है। रविचंद्रन अश्विन ने भले ही अपनी टीम में कुलदीप यादव को शामिल नहीं किया, लेकिन टी-20 सीरीज में उन्हें ना खिलाए जाने और वनडे टीम में भी मौका ना दिए जाने पर जरूर बात की। उन्होंने कहा- "कुलदीय यादव एक ऐसा गेंदबाज है जिसे आप मैच नहीं खेलने को देंगे तो उसका आत्मविश्वास नीचे आ जाता है। टीम मैनेजमेंट लगातार उनका आत्मविश्वास कम कर रहा है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।