रोहित-विराट को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, सुरेश रैना ने दिया बड़ा बयान; बोले- मैं सिलेक्टर होता…

रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए या नहीं? पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने इस सवाल का बेबाक जवाब दिया है। रोहित-विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

भारत के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे फ्यूचर लेकर बड़ा बयान दिया है। रैना का मानना है कि स्टार जोड़ी को 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। रैना ने कहा कि रोहित-विराट के पास काफी एक्सपीरियंस है और दोनों ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। रैना चाहते हैं कि भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित ही वर्ल्ड कप में भी कमान संभालें। रोहित ने अभी तक 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं जीता है। वहीं, कोहली 2011 वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। रोहित फिलहाल 38 जबकि कोहली 36 साल के हैं। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

रैना ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, ''रोहित और विराट कोहली 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए क्योंकि वे चैंपियंस ट्रॉफी जीते। दोनों के पास एक्सपीरियंस बहुत है। रोहित का आपको पता है कि वह डोमेस्टिक खेलेंग। वह इसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 2027 का एक वर्ल्ड क दोनों खेलें। हालांकि, सारी चीजें सिलेक्टर्स पर निर्भर करती हैं कि वे कैसी टीम बना रहे हैं। अगर मैं सिलेक्टर होता दोनों को चांस देता, रोहित बतौर कप्तान और कोहली भी खेलते। कोहली ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीता है। रोहित को भी एक जीतना चाहिए। उनके पास बहुत अनभव है। फिर उनके पास सबकुछ होगा। आईपीएल से लेकर टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और और वनडे वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें चांस मिलेगा।''