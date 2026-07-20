'रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि…' BCCI की तरफ से आया बयान

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे में शतक जड़ अपनी अहमियत बताई। वहीं विराट कोहली ने भी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो मुकाबलों में फिफ्टी जड़ी। दोनों स्टार बल्लेबाजों के इस प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई की ओर से बयान आया है।

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सीरीज के खत्म होते-होते दो भारतीय स्टार बल्लेबाज -रोहित शर्मा और विराट कोहली- रंग में नजर आए। कोहली पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद अगले दो मुकाबलों में फिफ्टी जड़ने में कामयाब रहे। कार्डिफ में उन्होंने 65 तो लॉर्ड्स में 74 रनों की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा ने पहले दो मुकाबलों में बुरी तरह फेल होने के बाद भरपाई लॉर्ड्स में शतक जड़ की। हिटमैन ने आखिरी वनडे में 138 रनों की धमाकेदार पारी खेली। IND vs ENG वनडे सीरीज में यह दोनों सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में इनका नाम रहा। अब सीरीज खत्म होने के बाद बीसीसीआई की ओर से रोहित शर्मा-विराट कोहली पर बयान आया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे ODI में अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन की तारीफ की, भले ही टीम इंडिया को सीरीज में 27 रन से हार का सामना करना पड़ा।

राजीव शुक्ला ने ANI से बात करते हुए कहा, "आज का मैच निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा रन बना लिए, उन्होंने आखिरी तीन ओवरों में 60 रन बना लिए, और यह थोड़ी कमी थी।

इसके अलावा, हमारे बैट्समैन ने भी शानदार प्रदर्शन किया, खासकर हमारे पुराने आइकॉन, विराट कोहली और रोहित शर्मा। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे मजबूत बैट्समैन हैं और उनमें अभी भी दम है।

मेरी राय में, आज की सबसे बड़ी हाइलाइट्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग थी, उसके बाद शुभमन गिल की। ​​इसलिए, मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है और सब कुछ ठीक है। हालांकि, उन्होंने बस ज्यादा रन बनाए, जिसकी वजह से हमें यह मुश्किल झेलनी पड़ी।"