रोहित शर्मा और विराट कोहली इतिहास रचने की कगार पर, सचिन-द्रविड़ को पछाड़ बनेगी भारत की नंबर-1 जोड़ी

संक्षेप: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 391 मैच खेले हैं। बतौर भारतीय जोड़ी यह संयुक्त रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा खेले गए मैच हैं। रोहित और कोहली के अलावा सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने भी एक साथ इतने ही मैच खेले हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने रविवार, 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से इस सीरीज से बहार हैं, ऐसे में केएल राहुल को टेंपरेरी कप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय फैंस इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि उन्हें कई दिनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी एक साथ घरेलू मैदान पर दिखाई देगी। आखिरी बार यह दोनों भारतीय सरजमीं पर आईपीएल ही खेले थे। अब जब 30 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ मैदान पर उतरेंगे तो इतिहास रचेंगे।

ऐसे में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे खेलने मैदान पर उतरेंगे तो वह सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर इतिहास रच देंगे। रोहित-कोहली की जोड़ी इस मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जोड़ी बन जाएगी।

एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी (भारतीय जोड़ी) 391 - रोहित/कोहली

391 - सचिन/द्रविड़

369 - द्रविड़/गांगुली

367 - सचिन/कुंबले

341 - सचिन/गांगुली

309 - कोहली/जडेजा

292 - सचिन/अज़हर

285 - कोहली/धोनी

बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में तो अगले दो मुकाबले 3 और 6 दिसंबर को क्रमश: रायपुर और विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे।