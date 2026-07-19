रोहित शर्मा-विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल, 400 मैच खेलने वाली छठी जोड़ी बनी
रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ 400 मैच खेलने वाले छठे जोडीदार बन गए हैं। एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड संगकारा और महेला जयवर्धने की जोड़ी के नाम है।
भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उतरने के साथ इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तीन बदलाव किए हैं। जबकि इंग्लैंड ने एक खिलाड़ी को बाहर किया है। मैदान पर उतरने के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ 400 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले कोई भारतीय जोड़ी ये मुकाम हासिल नहीं कर सकी है। इसके साथ इन दोनों दिग्गजों ने श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के खास क्लब में जगह बना ली है।
कोहली-रोहित 400 मैच खेलने वाले 6वीं जोड़ी बने
श्रीलंका के दिग्गजों का इस लिस्ट में बोलबाला है। बतौर जोड़ीदार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम है। इन दोनों ने श्रीलंका के लिए एक साथ 550 मैच खेले हैं, जोकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तिलकरत्ने दिलशान-जयवर्धने की जोड़ी 426 मैचों में एक साथ उतरी हैं। संगाकारा-दिलशान ने भी एक साथ 418 मैच खेले हैं। चौथे नंबर पर सनथ जयसूर्या/मुथैया मुरलीधरन की जोड़ी है, जिसने 408 मैच खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज जैक कैलिस और मार्क बाउचर ने एक सात 407 मैच खेले हैं। अब इस सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी भी शामिल हो गई है। दोनों खिलाड़ी रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में एक साथ 400वां मैच खेलने उतरे हैं। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी भी इस लिस्ट में है। दोनों ने 391 मैच साथ में खेले हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। उन्होंने 664 मैचों में 34357 रन बनाए हैं। विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 562 मैचों में 28285 रन बनाए हैं। एमएस धोनी ने 535 मैचों में 17092 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा 514 मैचों में 20289 रनों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने रविवार को लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मैच के दौरान वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बांह पर काली पट्टी बांधी। वस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार को निधन हो गया था। भारतीय टीम प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''टीम इंडिया ने शुक्रवार को सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काली पट्टी बांधी है। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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