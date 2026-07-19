Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रोहित शर्मा-विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल, 400 मैच खेलने वाली छठी जोड़ी बनी

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ 400 मैच खेलने वाले छठे जोडीदार बन गए हैं। एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड संगकारा और महेला जयवर्धने की जोड़ी के नाम है।

रोहित शर्मा-विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल, 400 मैच खेलने वाली छठी जोड़ी बनी

भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उतरने के साथ इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तीन बदलाव किए हैं। जबकि इंग्लैंड ने एक खिलाड़ी को बाहर किया है। मैदान पर उतरने के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ 400 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले कोई भारतीय जोड़ी ये मुकाम हासिल नहीं कर सकी है। इसके साथ इन दोनों दिग्गजों ने श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के खास क्लब में जगह बना ली है।

ये भी पढ़ें:लॉर्ड्स वनडे में खिलाड़ियों ने क्यों बांधी काली पट्टी? मैच से पहले किया ऐसा

कोहली-रोहित 400 मैच खेलने वाले 6वीं जोड़ी बने

श्रीलंका के दिग्गजों का इस लिस्ट में बोलबाला है। बतौर जोड़ीदार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम है। इन दोनों ने श्रीलंका के लिए एक साथ 550 मैच खेले हैं, जोकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तिलकरत्ने दिलशान-जयवर्धने की जोड़ी 426 मैचों में एक साथ उतरी हैं। संगाकारा-दिलशान ने भी एक साथ 418 मैच खेले हैं। चौथे नंबर पर सनथ जयसूर्या/मुथैया मुरलीधरन की जोड़ी है, जिसने 408 मैच खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज जैक कैलिस और मार्क बाउचर ने एक सात 407 मैच खेले हैं। अब इस सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी भी शामिल हो गई है। दोनों खिलाड़ी रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में एक साथ 400वां मैच खेलने उतरे हैं। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी भी इस लिस्ट में है। दोनों ने 391 मैच साथ में खेले हैं।

ये भी पढ़ें:जसप्रीत बुमराह को घुटने में लगी चोट, तीसरे वनडे में भारत ने किए 3 बदलाव

भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। उन्होंने 664 मैचों में 34357 रन बनाए हैं। विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 562 मैचों में 28285 रन बनाए हैं। एमएस धोनी ने 535 मैचों में 17092 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा 514 मैचों में 20289 रनों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने रविवार को लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मैच के दौरान वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बांह पर काली पट्टी बांधी। वस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार को निधन हो गया था। भारतीय टीम प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''टीम इंडिया ने शुक्रवार को सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काली पट्टी बांधी है। ''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs England Rohit Sharma अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।