Rohit sharma virat kohli can play Vijay Hazare Trophy to get at least three rounds ahead of new zealand series टीम में बने रहने के लिए विराट-रोहित खेल सकते हैं घरेलू मैच, विजय हजारे ट्रॉफी में हो सकती है एंट्री, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit sharma virat kohli can play Vijay Hazare Trophy to get at least three rounds ahead of new zealand series

टीम में बने रहने के लिए विराट-रोहित खेल सकते हैं घरेलू मैच, विजय हजारे ट्रॉफी में हो सकती है एंट्री

रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों खिलाड़ी सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए दिखेंगे, ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए उन्हें ये घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ सकता है।

Himanshu Singh BhashaThu, 9 Oct 2025 09:26 PM
share Share
Follow Us on
टीम में बने रहने के लिए विराट-रोहित खेल सकते हैं घरेलू मैच, विजय हजारे ट्रॉफी में हो सकती है एंट्री

जनवरी में न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के कम से कम तीन या चार विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में खेलने की उम्मीद है बशर्ते उनका लक्ष्य 2027 विश्व कप में खेलने का हो। दक्षिण अफ्रीका वनडे के समापन और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के शुरु होने के बीच दिल्ली और मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम छह दौर के मैच होंगे। राष्ट्रीय चयनकर्ता उम्मीद करेंगे कि यह उम्रदराज़ जोड़ी 50 ओवरों के इन मैचों में खेले।

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक फिट और उपलब्ध केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी से घरेलू क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘छह दिसंबर को विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे और 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के बीच पांच सप्ताह का समय है।''

सूत्र ने कहा, ‘‘विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू होगी। मुंबई के लिए छह दौर के मैच होंगे। रोहित से टीम से जुड़ने से पहले कम से कम तीन दौर खेलने की उम्मीद की जाएगी। विराट से भी। ’’ यहां तक कि रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि दोनों को लय में आने के लिए थोड़ा घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ सकता है और वे भारत ए सीरीज में खेल सकते थे।

ये भी पढ़ें:वनडे टीम में बने रहेंगे कोहली-रोहित, शुभमन गिल ने खुद बताया विश्व कप प्लान

अश्विन ने कहा था, ‘‘अगर आपको उनकी सेवाओं की जरूरत है तो आपको कोई रास्ता निकालना होगा। उदाहरण के लिए भारत ए सीरीज हुई थी इसलिए आपको उन्हें ऐसी सीरीज में खेलने के लिए कहना होगा क्योंकि 50 ओवरों का क्रिकेट ज्यादा नहीं होता है। उन्हें कहना चाहिए था कि अगर आप सीरीज नहीं खेलते हैं तो आप योजना में फिट नहीं बैठते हैं। ’’ अश्विन ने कहा, ‘‘अगर यह सीरीज नहीं तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी क्योंकि इससे पता चलेगा कि वे किस तरह की फॉर्म में हैं। ’’

Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |