टीम में बने रहने के लिए विराट-रोहित खेल सकते हैं घरेलू मैच, विजय हजारे ट्रॉफी में हो सकती है एंट्री

रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों खिलाड़ी सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए दिखेंगे, ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए उन्हें ये घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ सकता है।

जनवरी में न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के कम से कम तीन या चार विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में खेलने की उम्मीद है बशर्ते उनका लक्ष्य 2027 विश्व कप में खेलने का हो। दक्षिण अफ्रीका वनडे के समापन और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के शुरु होने के बीच दिल्ली और मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम छह दौर के मैच होंगे। राष्ट्रीय चयनकर्ता उम्मीद करेंगे कि यह उम्रदराज़ जोड़ी 50 ओवरों के इन मैचों में खेले।

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक फिट और उपलब्ध केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी से घरेलू क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘छह दिसंबर को विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे और 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के बीच पांच सप्ताह का समय है।''

सूत्र ने कहा, ‘‘विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू होगी। मुंबई के लिए छह दौर के मैच होंगे। रोहित से टीम से जुड़ने से पहले कम से कम तीन दौर खेलने की उम्मीद की जाएगी। विराट से भी। ’’ यहां तक कि रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि दोनों को लय में आने के लिए थोड़ा घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ सकता है और वे भारत ए सीरीज में खेल सकते थे।