भारतीय टीम के नाम जुड़े 10 शर्मनाक रिकॉर्ड, रोहित-कोहली और श्रेयस भी रह गए देखते
भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फ्लॉप रहे। वहीं मैच के दौरान भारत के नाम 10 शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुए, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़े भी शामिल हैं।
भारतीय टीम को शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में खेलने उतरी भारतीय टीम के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। भारतीय टीम शुक्रवार को बे ओवल में वनडे में अपने छठे लोएस्ट स्कोर पर सिमट गई। न्यूजीलैंड द्वारा मिले 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और 26.4 ओवर में सिर्फ 89 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की टीम ने ये मुकाबला 244 रनों से जीता। यहां हम आपको भारत के उन 10 शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जोकि चौथे मैच के दौरान भारतीय टीम के नाम जुड़े हैं।
दूसरी सबसे बड़ी हार
वनडे में रनों के लिहाज से भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। भारत की वनडे में सबसे बड़ी हार शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ आई थी, जब टीम को 245 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। शुक्रवार को न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से मात दी, जोकि टीम की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी हार है।
100 के अंदर सिमटी टीम इंडिया
भारतीय टीम वनडे में आठवीं बार 100 रन के नीचे ऑल आउट हुई है। भारत का वनडे में लोएस्ट स्कोर 54 रन है और अब ये छठा लोएस्ट स्कोर टीम के नाम दर्ज हो गया है।
भारत ने बिना खाता खोले गंवाए 3 विकेट
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में बिना खाता खोले ही तीन विकेट गंवा दिए। यह वनडे में पहला अवसर है जबकि भारत ने खाता खोले बिना तीन विकेट गंवाए। वनडे क्रिकेट में कुल मिलाकर पांचवीं बार ऐसा हुआ है। हेनरी ने पहले ओवर में ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट किया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी हार
भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में ये अब तक की सबसे बड़ी हार (244 रन) है। इससे पहले 2010 में दांबुला में भारत को 200 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
न्यूजीलैंड में सबसे कम वनडे स्कोर
भारतीय टीम की न्यूजीलैंड की सरजमीं पर ये सबसे कम (89) स्कोर है। इससे पहले 2019 में हैमिल्टन में टीम इंडिया 92 रन पर सिमट गई थी।
पहली पारी में न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ चौथा हाईएस्ट टोटल
न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ चौथे वनडे में 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए, जोकि वनडे में भारत के खिलाफ उसका पहली पारी में चौथा हाईएस्ट टोटल है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी बार 100 के अंदर सिमटी
भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में तीसरी बार 100 से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे कम स्कोर 88 रन हैं, जोकि 2010 में बना था। वहीं 2026 में 89 और 2019 में 92 के स्कोर पर टीम सिमटी थी।
वनडे में दूसरी बार रोहित-कोहली का एक साथ नहीं खुला खाता
वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ही मैच में दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए। इससे पहले 2010 में दांबुला में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा हुआ था।
वनडे में छठा लोएस्ट स्कोर
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच में वनडे में अपना छठा लोएस्ट स्कोर दर्ज किया। टीम 89 के स्कोर पर ही ऑलआउट हो गई।
वनडे में पहली गेंद पर आउट होने वाले बल्लेबाज
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे पारी में पहली गेंद पर आउट होने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के साथ 3-3 बार ऐसा हुआ है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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