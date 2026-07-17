अगरकर के फैसले से 'नाखुश' रोहित शर्मा, की BCCI के बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश, नहीं मिला कोई जवाब
चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा का चयन इंग्लैंड सीरीज के बाद मुश्किल है। अगरकर के इस फैसले के बाद रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। लेकिन जवाब नहीं मिला।
टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा क्या इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में अपने करियर का आखिरी वनडे खेलने वाले हैं? दरअसल, रिपोर्ट्स हैं कि चयनकर्ता हिटमैन को अपना फैसला बता चुके हैं। बताया जा रहा है कि चयन समिति रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप स्कीम में नहीं देख रही है और उन्हें साफ-साफ मैसेज दे दिया गया है कि अगली सीरीज से उन्हें टीम में मुश्किल ही चुना जाएगा। ऐसे में क्रिकेट पंडितों का कहना है कि हिटमैन पर रिटायरमेंट लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अजीत अगरकर की चयन समिति से नाखुश रोहित शर्मा ने इस फैसले के बाद बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मेन इन ब्लू के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने 39 साल के रोहित को बताया है कि वह अब वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं और वे यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग XI में मौका देना चाहते हैं।
जैसा कि उम्मीद थी, रोहित सिलेक्टर्स के फैसले से खुश नहीं थे, और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने चल रही इंग्लैंड सीरीज के दौरान कुछ BCCI अधिकारियों से भी बात की। हालांकि, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और वह नाखुश थे।
पिछले साल रोहित को ODI कप्तान के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था। जब से यह फैसला हुआ है, उनके और विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।
रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतकर अपने आलोचकों को शानदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, उसके बाद से न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है।
हिटमैन को मुंबई इंडियंस के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन के दौरान हैमस्ट्रिंग में भी चोट लगी थी, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।
रोहित की कप्तानी में, भारत 2023 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इस बैटर ने 2024 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने के बाद T20I से संन्यास ले लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद उन्होंने पिछले साल अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया।
हालांकि, रोहित ने कभी ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता है। अगर वह अब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनका वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें