रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक किसने खेले सबसे ज्यादा T20I मैच? सूर्यकुमार यादव आज करेंगे एमएस धोनी की बराबरी

संक्षेप: सूर्यकुमार यादव आज T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में पूर्व कप्तान एमएस धोनी की बराबरी करने जा रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट में उनके आगे सिर्फ तीन खिलाड़ी ही रह जाएंगे। आईए देखते हैं पूरी लिस्ट-

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा T20I आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में मैदान पर उतरते ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पूर्व कप्तान एमएस धोनी की एक खास फेहरिस्त में बराबरी कर लेंगे। यह लिस्ट है भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की। माही इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, वहीं सूर्यकुमार यादव चौथे। धर्माशाला टी20 में सूर्या आज माही की बराबरी कर लेंगे और संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनके आगे रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी रह जाएंगे। बता दें, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रोहित-कोहली की जोड़ी इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुकी है।

सूर्यकुमार यादव ने अभी तक अपने T20I करियर में 97 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.98 की औसत और 163.96 के स्ट्राइक रेट के साथ 2771 रन बनाए हैं। वहीं एमएस धोनी ने अपने T20I करियर में 98 मैच खेले जिसमें उन्होंने 37.60 की औसत के साथ 1617 रन बनाए थे। धोनी की ही कप्तानी में भारत पहली बार 2007 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब रहा था।

भारत के लिए अभी तक सिर्फ तीन ही खिलाड़ियों ने 100 या उससे अधिक T20I मैच खेले हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होते-होते सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में जुड़ने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे।

भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने इस फॉर्मेट में सर्वाधिक 159 मुकाबले खेले हैं। वह 150 से अधिक मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वहीं विराट कोहली दूसरे तो हरफनमौला हार्दिक पांड्या तीसरे पायदान पर हैं।

भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाले खिलाड़ी- रोहित शर्मा- 159

विराट कोहली- 125

हार्दिक पांड्या- 122

एमएस धोनी- 98

सूर्यकुमार यादव- 97