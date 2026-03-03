होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रोहित की वो भविष्यवाणी और संजू सैमसन का धमाका, 'दुखी मत हो, मौका कभी भी आ सकता है'

Mar 03, 2026 07:40 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

संजू सैमसन से रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2026 के पहले ही दिन कह दिया था कि दुखी मत हो, यह टूर्नामेंट लंबा है और मौका कभी भी आ सकता है। संजू सैमसन को मौका मिला और उस मौके को उन्होंने भुनाया।

रोहित की वो भविष्यवाणी और संजू सैमसन का धमाका, 'दुखी मत हो, मौका कभी भी आ सकता है'

T20 World Cup 2026 की शुरुआत भारतीय टीम ने 7 फरवरी को की थी। उसी दिन से टूर्नामेंट की भी शुरुआत हुई थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलने उतरी। सामने यूएसए की टीम थी। मैदान पर जश्न की तैयारी थी। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर मौजूद थे। वे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर थे। उनको भी पता था कि संजू सैमसन अभी प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे, लेकिन आगे टूर्नामेंट में मौका मिल सकता है। इसके लिए रोहित ने कहा था कि तुमको भी मौका मिल सकता है, तैयार रहना।

टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनिंग टीम का हिस्सा रहे संजू सैमसन उस टूर्नामेंट में नहीं खेले थे। 2026 के टूर्नामेंट के लिए जब टीम चुनी गई थी तो संजू सैमसन मैन विकेटकीपर और ओपनर थे, लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज सैमसन के लिए खराब रही और फिर साफ हो गया था कि अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन करेंगे और संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा। ऐसे में रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट के पहले दिन कहा था कि दुखी मत हो भाई, टूर्नामेंट लंबा है, मौका कभी भी आ सकता है।

आईसीसी ने रोहित और सैमसन का वह वीडियो शेयर किया है, जिसे 7 फरवरी को शूट किया गया था। अब एक मार्च को संजू सैमसन ने 97 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। वैसे तो उनको अगले ही मैच में मौका मिल गया था, लेकिन उस मैच में 8 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद फिर से बाहर हो गए, लेकिन सुपर 8 के दूसरे मैच में उन्होंने वापसी की और 15 गेंदों में 24 रन बनाए। आखिरी मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया।

ये भी पढ़ें:छक्कों की रेस में युवाओं का दबदबा! अभिषेक हैं नंबर 1, ब्रेविस ने रसेल को पछाड़ा

वहीं, रोहित ने सैमसन से कहा था, "कैसा है? दुखी मत हो भाई..." इस पर सैमसन ने कहा था कि नहीं भाई मैं ठीक हूं। रोहित ने आगे कहा था, "यह लंबा टूर्नामेंट है और मौका कभी भी आ सकता है।" मौका आ ही गया। इस मौके को उन्होंने भुनाया और टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, जिसके लिए हर कोई उनका मुरीद हो गया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Rohit Sharma Sanju Samson T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।