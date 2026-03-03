रोहित की वो भविष्यवाणी और संजू सैमसन का धमाका, 'दुखी मत हो, मौका कभी भी आ सकता है'
संजू सैमसन से रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2026 के पहले ही दिन कह दिया था कि दुखी मत हो, यह टूर्नामेंट लंबा है और मौका कभी भी आ सकता है। संजू सैमसन को मौका मिला और उस मौके को उन्होंने भुनाया।
T20 World Cup 2026 की शुरुआत भारतीय टीम ने 7 फरवरी को की थी। उसी दिन से टूर्नामेंट की भी शुरुआत हुई थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलने उतरी। सामने यूएसए की टीम थी। मैदान पर जश्न की तैयारी थी। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर मौजूद थे। वे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर थे। उनको भी पता था कि संजू सैमसन अभी प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे, लेकिन आगे टूर्नामेंट में मौका मिल सकता है। इसके लिए रोहित ने कहा था कि तुमको भी मौका मिल सकता है, तैयार रहना।
टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनिंग टीम का हिस्सा रहे संजू सैमसन उस टूर्नामेंट में नहीं खेले थे। 2026 के टूर्नामेंट के लिए जब टीम चुनी गई थी तो संजू सैमसन मैन विकेटकीपर और ओपनर थे, लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज सैमसन के लिए खराब रही और फिर साफ हो गया था कि अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन करेंगे और संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा। ऐसे में रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट के पहले दिन कहा था कि दुखी मत हो भाई, टूर्नामेंट लंबा है, मौका कभी भी आ सकता है।
आईसीसी ने रोहित और सैमसन का वह वीडियो शेयर किया है, जिसे 7 फरवरी को शूट किया गया था। अब एक मार्च को संजू सैमसन ने 97 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। वैसे तो उनको अगले ही मैच में मौका मिल गया था, लेकिन उस मैच में 8 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद फिर से बाहर हो गए, लेकिन सुपर 8 के दूसरे मैच में उन्होंने वापसी की और 15 गेंदों में 24 रन बनाए। आखिरी मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया।
वहीं, रोहित ने सैमसन से कहा था, "कैसा है? दुखी मत हो भाई..." इस पर सैमसन ने कहा था कि नहीं भाई मैं ठीक हूं। रोहित ने आगे कहा था, "यह लंबा टूर्नामेंट है और मौका कभी भी आ सकता है।" मौका आ ही गया। इस मौके को उन्होंने भुनाया और टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, जिसके लिए हर कोई उनका मुरीद हो गया है।
