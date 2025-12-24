जयपुर में सुरक्षा घेरा तोड़कर रोहित शर्मा के पास पहुंचे फैंस, सेल्फी की होड़ में हुआ भारी हंगामा
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेल्फी के लिए फैंस ने सारी हदें पार कर दीं। इस तरह रोहित शर्मा की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई, लेकिन सिक्योरिटी ने मामला जल्द से जल्द सुलझाया। रोहित शर्मा इससे निराश भी दिखे।
Vijay Hazare Trophy 2025-26 की शुरुआत आज यानी बुधवार 24 दिसंबर से हो रही है। इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा भी नजर आने वाले हैं। हालांकि, मैच से एक दिन पहले रोहित शर्मा की सुरक्षा में सेंध लग गई। सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले हो रहे फैंस ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। हर कोई रोहित के साथ फोटो क्लिक कराना चाहता था। एक बार को तो ऐसा भी लगा कि रोहित शर्मा इस बात से चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने मामले को सुरक्षाकर्मियों को ही संभालने दिया।
7 साल से ज्यादा समय के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौट रहे रोहित शर्मा मुंबई के लिए सिक्किम के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लिस्ट ए टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार को वे स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे। प्रैक्टिस के बाद जैसे ही वे ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो सैकड़ों फैंस ने उनको घेर लिया। इस क्राउड को सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा, क्योंकि एक फैन तो रोहित शर्मा के बहुत करीब पहुंचने वाला था। रोहित इससे चिढ़ गए, लेकिन कुछ भी उन्होंने किसी भी फैन को नहीं कहा। वह आगे चलते रहे और सुरक्षा अधिकारियों को अपना काम करने दिया।
सिक्योरिटी वालों ने तेजी से काम किया, फैंस को रास्ते से हटाया और हॉलवे के दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई और उनके पीछे से अंदर न आ सके। यह क्लिप जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो गई, जिससे घरेलू क्रिकेट का सीन फैंस के हक और बेसिक बाउंड्री के बारे में एक और बातचीत में बदल गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब घरेलू क्रिकेट में स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी सामान्य से अधिक ध्यान खींच रही है। रोहित शर्मा मुंबई में और विराट कोहली बेंगलुरु में दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल समेत कई सितारे इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा को लेकर अलग दीवानगी इसलिए भी है, क्योंकि वे सिर्फ एक ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैंं। फैंस चाहते हैं कि करियर के आखिरी पड़ाव पर उनके साथ एक मोमेंट कैप्चर हो जाए।