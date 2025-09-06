Rohit Sharma stops fans from chanting Mumbai Cha Raja Rohit Sharma during Ganpati Puja Video Went Viral गणपति पूजा में फैंस ने ऐसा किया तो रोहित को अच्छा नहीं लगा, फौरन जोड़ लिए हाथ; वीडियो हुआ वायरल, Cricket Hindi News - Hindustan
गणपति पूजा में फैंस ने ऐसा किया तो रोहित को अच्छा नहीं लगा, फौरन जोड़ लिए हाथ; वीडियो हुआ वायरल

भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में मुंबई में गणपति पूजा में शिरकत की। उसी दौरान फैंस ने 'मुंबई चा राजा रोहित शर्मा' के नारे लगाने शुरू कर दिए, जो 'हिटमैन' को बिलकुल पसंद नहीं आए।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 11:16 AM
भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में मुंबई के वर्ली में भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने गए थे। वहां रोहित के फैंस का जमावड़ा लग गया। उसी दौरान फैंस ने 'मुंबई चा राजा रोहित शर्मा' के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूजा के समय फैंस का ऐसा करना रोहित को बिलकुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फौरन फैंस से नारे बंद करने की गुजारिश की। उन्होंने पहले एक हाथ से इशारा किया और फिर दोनों हाथ जोड़े। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटारमेंट ले चुके हैं।

38 वर्षीय बल्लेबाज की वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने कहा, ''रोहित शर्मा की विनम्रता किसी भी नारे से ज्यादा जोरदार है। इतनी शोहरत के बावजूद वह अहंकार की बजाय सम्मान को तरजीह देते है। वह मैदान के अंदर और बाहर सच्चे किंग हैं।'' दूसरे ने कमेंट किया, ''रोहित ने दिखाया कि सच्चा राजा वही है जो खुद को नहीं बल्कि बप्पा को पहले रखता है।'' तीसरे ने लिखा, ''रोहित शर्मा बहुत अच्छे, संस्कारी और धार्मिक इंसान हैं। मुझे वह पसंद हैं।'' अन्य ने कहा, ''गणपति पंडाल में रोहित शर्मा बोले 'मेरा नाम मत चिल्लाओ, बप्पा का नाम जपो। प्योर रिस्पेक्ट।''

रोहित आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2025 में खेले, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। 'हिटमैन' ने फाइनल में सर्वाधिक 76 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। रोहित अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। वह भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 11168 रन बना चुके हैं, जिसमें 48.76 का औसत है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 32 सेंचुरी और 58 फिफ्टी लगाई हैं।

