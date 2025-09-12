Rohit sharma starts training ahead of ODI series against Australia looking fit share his practice session video रोहित ने शुरू की वनडे सीरीज के लिए तैयारी, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिटनेस पर किया है काम, Cricket Hindi News - Hindustan
Rohit sharma starts training ahead of ODI series against Australia looking fit share his practice session video

रोहित ने शुरू की वनडे सीरीज के लिए तैयारी, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिटनेस पर किया है काम

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। फिटनेस टेस्ट देने के बाद वह एक बार फिर बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते दिखे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले रोहित ने फिटनेस पर काफी ध्यान दिया है।

Himanshu Singh Fri, 12 Sep 2025 05:27 PM
भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में वनडे सीरीज खेली जाएगी। रोहित शर्मा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वह अपने पसंदीदा शॉट खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारतीय कप्तान आगामी सीरीज के लिए काफी उत्साहित है।

रोहित शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ''मैं यहां दोबारा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है।'' टेस्ट और टी20 प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद रोहित के पास तत्काल कोई कार्यभार नहीं है लेकिन यह सीनियर बल्लेबाज नवंबर में वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है और उससे पहले वह 30 सितंबर, तीन और पांच अक्टूबर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए तीन वनडे मैच भी खेल सकते हैं।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पहले से ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं, जोकि चुनौतीपूर्ण दौरे से पहले टीम के लिए अच्छा संकेत है। रोहित ने मई में इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेलते हुए 40.57 के औसत से 4301 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी खूब रन बटोरे। रोहित ने 40 टेस्ट में 41.15 के औसत से 2716 रन बनाए। उन्होंने नौ शतक और आठ अर्धशतक ठोके।

रोहित के साथ विराट कोहली ने भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है। ये दोनों खिलाड़ी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित ने वनडे में 273 मैचों में 48.76 के औसत से 11,168 रन बनाए हैं। उन्होंने 32 शतक और 58 अर्धशतक जड़े हैं। वह वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उनका रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने 30 मैचों में 1328 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोहित के नाम पांच शतक और चार अर्धशतक है।

