2 महीने के ब्रेक के बाद रोहित शर्मा की वापसी, कप्तान ने करीबी दोस्त के साथ शुरू किया ये काम

'हिटमैन' रोहित शर्मा ने दो महीने के ब्रेक के बाद वापसी की है। उन्होंने करीबी दोस्त के अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। नायर कभी-कभी उनके निजी कोच की भूमिका भी निभाते हैं।

Bhasha Tue, 12 Aug 2025 09:22 PM
भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को मुंबई के एक उपनगरीय सुविधा केंद्र में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास शुरू किया। इंग्लैंड में कम अनुभव वाली टेस्ट टीम की सफलता के बाद 50 ओवर के प्रारूप में भी युवाओं को तरजीह देने के मांग के बीच रोहित ने लगभग दो महीने के ब्रेक के बाद वापसी की। रोहित ने इंग्लैंड के टेस्ट दौरे से पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी और वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद दो महीने के लिए खेल से दूर रहे। वह अब केवल एक प्रारूप के खिलाड़ी हैं। वह इंग्लैंड में परिवार के साथ छुट्टी पर थे और पिछले सप्ताह वापस आए।

रोहित ने अपने करीबी दोस्त नायर के साथ जिम से एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। नायर कभी-कभी उनके निजी कोच की भूमिका भी निभाते हैं। नायर ने दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, रिंकू सिंह और युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी जैसे खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है। वह चैंपियंस ट्रॉफी तक भारत के सहायक बल्लेबाजी कोच थे जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। जिन लोगों ने भी नायर के साथ व्यक्तिगत रूप से काम किया है, उन्होंने उनके खेल में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में बात की है और इसमें राहुल भी शामिल हैं। राहुल ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उनके साथ काम किया था और उन्होंने इस दौरे पर 532 रन बनाए थे।

वनडे प्रारूप में 32 शतक जड़ने वाले रोहित की तस्वीर इस बात का संकेत है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है और वह 2027 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप में खेलने की इच्छा रखते हैं। इस विश्व कप के शुरू होने में हालांकि अभी 26 महीने का समय है। मौजूदा राष्ट्रीय चयन समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 50 ओवर के प्रारूप के लिए एक स्थिर टीम तैयार की जाए जिसमें ऐसे खिलाड़ी हों जो अगले दो साल तक उपलब्ध रहें। भारतीय टीम प्रबंधन में एक विचार यह भी है कि रोहित को विदाई सीरीज की पेशकश की जानी चाहिए और यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकती है।