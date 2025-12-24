Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma Smashes Career Fastest List A Century during Mumbai vs Sikkim Vijay Hazare Trophy 2025-26
रोहित शर्मा ने लिस्ट ए में ठोका अपना सबसे तेज शतक, खेली 155 रन की तूफानी पारी

रोहित शर्मा ने लिस्ट ए में ठोका अपना सबसे तेज शतक, खेली 155 रन की तूफानी पारी

संक्षेप:

अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इतिहास रच दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में रोहित ने मुंबई के लिए खेलते हुए अपने लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक जड़ा।

Dec 24, 2025 03:58 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले में दमदार शतक जड़ा है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में धमाके के साथ वापसी की है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए रोहित ने मुंबई के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में 62 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस शतक के साथ रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। यह रोहित शर्मा के लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक है। उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में बनाया था। रोहित शर्मा ने 164.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 94 गेंदों में 155 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 18 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के जडे़।

मुंबई ने सिक्किम को विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले में 8 विकेट से शिकस्त दी। सिक्किम ने मुंबई के सामने 50 ओवर में 237 रनों का लक्ष्य रखा, इसके जवाब में मुंबई ने रोहित की तूफानी पारी की बदौलत मात्र 30.3 ओवरों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

ये भी पढ़ें:विराट कोहली ने शतक जड़ रचा इतिहास, लिस्ट A में 16000 रन वाले दूसरे भारतीय बने

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गये है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में बुधवार को आंध्र प्रदेश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। वह सचिन तेंदुलकर के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने इस मैच में शतक जड़ा। कोहली ने इस मैच से पहले तक 342 लिस्ट ए मैचों में 57.34 की शानदार औसत से 15,999 रन बनाए हैं, जिसमें 57 शतक और 84 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अपनी पारी का पहला रन बनाने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल कर ली।

कोहली 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेल में रहे हैं, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान का इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने इस प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता में 13 मैचों में 68.25 के औसत और 106 के स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |