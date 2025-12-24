रोहित शर्मा ने लिस्ट ए में ठोका अपना सबसे तेज शतक, खेली 155 रन की तूफानी पारी

संक्षेप: अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इतिहास रच दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में रोहित ने मुंबई के लिए खेलते हुए अपने लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक जड़ा।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले में दमदार शतक जड़ा है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में धमाके के साथ वापसी की है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए रोहित ने मुंबई के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में 62 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया।

इस शतक के साथ रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। यह रोहित शर्मा के लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक है। उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में बनाया था। रोहित शर्मा ने 164.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 94 गेंदों में 155 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 18 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के जडे़।

मुंबई ने सिक्किम को विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले में 8 विकेट से शिकस्त दी। सिक्किम ने मुंबई के सामने 50 ओवर में 237 रनों का लक्ष्य रखा, इसके जवाब में मुंबई ने रोहित की तूफानी पारी की बदौलत मात्र 30.3 ओवरों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गये है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में बुधवार को आंध्र प्रदेश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। वह सचिन तेंदुलकर के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने इस मैच में शतक जड़ा। कोहली ने इस मैच से पहले तक 342 लिस्ट ए मैचों में 57.34 की शानदार औसत से 15,999 रन बनाए हैं, जिसमें 57 शतक और 84 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अपनी पारी का पहला रन बनाने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल कर ली।