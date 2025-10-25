रोहित शर्मा ने ठोक दिया शतकों का अर्धशतक, विंटेज हिटमैन ने सिडनी में कर दिखाया करिश्मा
संक्षेप: रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और शतक ठोक दिया है, जो विंटेज हिटमैन का इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक है। कमबैक वनडे सीरीज में रोहित ने एक अर्धशतक और एक शतक जड़ा है।
हिटमैन रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अद्भुत उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रोहित शर्मा ने शतकों का अर्धशतक इंटरनेशनल क्रिकेट में ठोक दिया है। विंटेज हिटमैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करते हुए अपना लोहा मनवाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में अर्धशतक और तीसरे मैच में शतक जड़कर रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों के अर्धशतक तक पहुंच गए। वे ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ 10वें खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर को भी पीछे छोड़ने में सफल हुए हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज में किसी भी बल्लेबाज का ये पहला शतक है।
दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एडिलेड में अर्धशतक जड़ा था और सिडनी में कमाल का शतक जड़ा है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 50वां शतक है। वनडे क्रिकेट में रोहित के बल्ले से 33वां शतक आया है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित ने 12 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक जड़े हैं। इस तरह उनके शतकों की संख्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 हो गई है। 50 या इससे ज्यादा शतक रोहित से पहले सिर्फ 9 बल्लेबाजों ने जड़े हैं। वहीं, 49 शतकों के साथ डेविड वॉर्नर 10वें नंबर पर थे, जो अब 11वें नंबर पर खिसक गए हैं।
रोहित शर्मा ने 63 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन शतक उन्होंने 105 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया। रोहित शर्मा 50 या इससे ज्यादा इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर ने 100 और विराट कोहली ने 82 शतक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जड़े हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले वे तीसरे ही बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में भी जाहिर तौर पर विराट और सचिन ही उनसे आगे हैं। विराट ने 51 और सचिन ने 49 शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं।