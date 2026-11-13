रोहित शर्मा का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे बल्लेबाजों के पसीने
ODI क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा निजी स्कोर आज ही के दिन रोहित शर्मा ने बनाया था। ये आज भी वनडे इंटरनेशल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया है।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आज से ठीक 12 साल पहले एक ऐसी पारी खेली थी, जिसकी कल्पना करना भी उस समय एक सफेद झूठ जैसा लगता था। रोहित ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसके आसपास आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि कोई भी उनसे पहले भी ऐसा नहीं कर पाया था। यहां तक कि 12 साल इस विश्व रिकॉर्ड को बनाए हुए हिटमैन को हो चुके हैं, लेकिन वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है।
13 नवंबर 2014 को रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी निजी पारी खेली थी। वे दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे, जिन्होंने वनडे इंटरेशनल क्रिकेट में 250 रनों का आंकड़ा अकेले पार किया था। कई टीमों का स्कोर इतना होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने अकेले इतने रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 173 गेंदों में 264 रनों की पारी खेली थी, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आज भी सबसे बड़ी पारी है। उसी दिन उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
श्रीलंका के खिलाफ जैसे ही रोहित शर्मा ने दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में पूरा किया था। वे पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए थे, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दो दोहरे शतक जड़े थे। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा दोहरे शतक वनडे क्रिकेट में नहीं जड़ पाया था। वहीं, 2017 में रोहित शर्मा ने तीसरा दोहरा शतक जड़ा था और अपने ही महारिकॉर्ड को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया था। आज भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित शर्मा के ही नाम है कि उनके खाते में 3 दोहरे शतक दर्ज हैं।
13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेलने उतरी थी। भारत सीरीज जीत चुका था। चौथे मैच में रोहित शर्मा ने चोट के बाद वापसी की। वे ओपनर के तौर पर उतरे थे। शिखर धवन को ड्रॉप किया गया था। अजिंक्य रहाणे के साथ रोहित ने पारी की शुरुआत की थी। रहाणे तो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने कोलकाता के ईडन गार्डेंस में ऐसा तांडव मचाया, जिसे श्रीलंका के गेंदबाज कभी भूल नहीं पाएंगे। विराट ने 66 रनों की पारी खेली थी, लेकिन यादगार पारी रोहित के बल्ले से आई थी। रोबिन उथप्पा और रोहित के बीच 128 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसमें से सिर्फ 16 रन ही उथप्पा ने बनाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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