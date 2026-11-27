मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को रोहित शर्मा को टीम का कप्तान नियुक्त किया। रोहित ने टीम की कमान मिलने पर कहा है कि उनके लिए मुंबई की कप्तानी करना हमेशा गर्व की बात रही है।

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हाल के वर्षों में अपने खराब प्रदर्शन का सिलसिला तोड़ने की उम्मीद में शुक्रवार को करिश्माई बल्लेबाज रोहित शर्मा को 2027 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से पहले फिर से टीम का कप्तान नियुक्त किया। मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल खिताब दिलाने वाले रोहित अब हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे। पांड्या'ट्रेड' (खिलाड़ियों की अदला-बदली) के तहत तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ हुए सौदे में पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं।

कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रोहित (39 वर्ष) ने मुंबई इंडियंस की ओर से जारी बयान में कहा, ''मैं आईपीएल के 20वें सत्र और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी पलटन को जश्न मनाने के कई मौके मिलें। हमारा ध्यान अपने अंदाज में क्रिकेट खेलने, एकजुट होकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर रहेगा। '' उन्होंने कहा, ''मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है और इस टीम की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है। ‘’

उन्होंने कहा, ''आने वाले सत्र को लेकर नीता (अंबानी) भाभी और आकाश (अंबानी) के साथ बातचीत काफी उत्साहजनक रही। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ''

रोहित शर्मा का मुंबई का सफर रोहित 2013 में मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे, लेकिन आईपीएल 2023 के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया और पांड्याको टीम की कमान सौंपी गई थी। मुंबई इंडियंस ने रोहित की कप्तानी में 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जीते। इसके अलावा 2013 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीता था, अब यह प्रतियोगिता बंद हो चुकी है। लेकिन 2020 में आखिरी बार खिताब जीतने के बाद मुंबई की फ्रेंचाइजी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। टीम 2021 में पांचवें, 2022 में 10वें स्थान पर रही जबकि 2023 में क्वालीफायर 2 में हारकर बाहर हो गई। इसके बाद टीम प्रबंधन ने कप्तान बदलने का फैसला किया।

हालांकि पांड्या की कप्तानी में भी मुंबई का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ। टीम 2024 में 10वें और 2026 में नौवें स्थान पर रही। 2025 में टीम क्वालीफायर 2 तक पहुंची लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकी। पांड्या की कप्तानी में लगातार तीसरे सत्र खिताब जीतने में नाकाम रहने के बाद यह साफ हो गया था कि मुंबई इंडियंस इस स्टार ऑलराउंडर को टीम से बाहर करने का फैसला कर सकती है।

नीता और आकाश अंबानी ने किया रिएक्ट मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने कहा, ''मुंबई इंडियंस के 20वें सत्र का जश्न मनाते हुए रोहित को एक बार फिर टीम की कप्तानी करते देखना हम सभी के लिए बेहद खास पल है। ''

उन्होंने कहा, ''रोहित ने पिछले कई वर्षों में हमें यादगार पल दिए हैं और मैं जानती हूं कि वह हमारी पलटन के लिए कितने मायने रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह नया अध्याय उनके, हमारी टीम और मुंबई इंडियंस से प्यार करने वाले लाखों प्रशंसकों के लिए गर्व के कई और मौके लेकर आएगा। ''

आकाश अंबानी ने भी रोहित की वापसी का स्वागत करते हुए कहा, ''आने वाले सत्र को लेकर हमारी बातचीत में इस बात को लेकर उत्साह और महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दी कि हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। '' रोहित ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स (पूर्व फ्रेंचाइजी) के साथ की थी। उन्होंने अब तक 281 मैच में 7,329 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं।