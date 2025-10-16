पर्थ में रोहित शर्मा हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि, सचिन तेंदुलकर-धोनी के क्लब में होगी धाकड़ एंट्री
संक्षेप: रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। उन्होंने 499 मैच खेले हैं। रोहित से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और विराट कोहली ये कारनामा कर चुके हैं।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा रविवार को लंबे समय बाद नीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बार वह बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे। ऐसे में सबकी नजरें उन पर टिकी होंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहतर रहा है और इस सीरीज में उन पर खुद को साबित करने का दबाव होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में उतरते ही रोहित शर्मा एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। वह 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे।
भारतीय वनडे टीम गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए पर्थ पहुंच गई है। कोहली, रोहित और गिल के अलावा पहले बैच के साथ पहुंचने वाले अन्य खिलाड़ियों में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी तथा सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य शामिल थे। वहीं गौतम गंभीर और कोचिंग स्टाफ के अन्य सदस्य आज टीम से जुड़ेंगे। 19 अक्टूबर को पर्थ में होने वाला पहला वनडे मैच रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर का 500वां मैच होगा।
सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और विराट कोहली के बाद भारत के लिए 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले रोहित 5वें खिलाड़ी बनेंगे। अगर रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो वह ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे। वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला जाएगा। उसके बाद अगले दो मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी।
इस साल मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित और कोहली का यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होने के कारण इस सीरीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि यह सीरीज इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण है।