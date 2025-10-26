Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma set to become New ODI Sixer King Shahid Afridi world record on the verge of being broken
रोहित शर्मा बनेंगे नए 'सिक्सर किंग', टूटने की कगार पर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; जानें कितना फासला

रोहित शर्मा बनेंगे नए 'सिक्सर किंग', टूटने की कगार पर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; जानें कितना फासला

संक्षेप: अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 सिक्स लगाए थे, वहीं अब रोहित शर्मा 349 छक्कों के साथ उनका रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं। रोहित और अफरीदी के बीच अब सिर्फ दो छक्कों का ही अंतर है।

Sun, 26 Oct 2025 09:01 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में अपना लोहा मनवाया। सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही टीम इंडिया पर व्हॉइटवॉश का खतरा मंडरहा था, मगर तीसरे वनडे में शानदार खेल दिखाते हुए भारत ने 9 विकेट से मैच जीता। भारत की इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे जिन्होंने 237 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 121 रनों की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का यह 50वां शतक था। अपनी इस पारी में हिटमैन ने 13 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 3 सिक्स के साथ रोहित शर्मा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें:भारत का अगला मैच कब? IND vs AUS टी20 सीरीज की डेट और टाइमिंग कर लीजिए नोट

यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का। अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 सिक्स लगाए थे, वहीं अब रोहित शर्मा 349 छक्कों के साथ उनका रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं।

रोहित शर्मा और शाहिद अफरीदी के बीच अब मात्र 2 छक्कों का अंतर ही रह गया है। भारत की अब अगली वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। इस सीरीज में बेशक रोहित शर्मा यह रिकॉर्ड तोड़ वनडे क्रिकेट के नए सिक्सर किंग बन जाएंगे।

ये भी पढ़ें:'रोहित शर्मा खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप और उसके बाद संन्यास लेंगे'

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज-

शाहिद अफरीदी- 351

रोहित शर्मा- 349*

क्रिस गेल- 331

सनथ जयसूर्या- 270

एमएस धोनी- 229

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कहा जा रहा था कि यह तीन मैच की वनडे सीरीज रोहित शर्मा की आखिरी हो सकती है, मगर पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया कि उनके अंदर क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहित शर्मा पहले वनडे में भले ही कमाल नहीं दिखा पाए हों, मगर दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने खूब रन बनाए। रोहित शर्मा IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma India Vs Australia Shahid Afridi
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |