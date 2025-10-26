रोहित शर्मा बनेंगे नए 'सिक्सर किंग', टूटने की कगार पर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; जानें कितना फासला
संक्षेप: अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 सिक्स लगाए थे, वहीं अब रोहित शर्मा 349 छक्कों के साथ उनका रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं। रोहित और अफरीदी के बीच अब सिर्फ दो छक्कों का ही अंतर है।
टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में अपना लोहा मनवाया। सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही टीम इंडिया पर व्हॉइटवॉश का खतरा मंडरहा था, मगर तीसरे वनडे में शानदार खेल दिखाते हुए भारत ने 9 विकेट से मैच जीता। भारत की इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे जिन्होंने 237 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 121 रनों की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का यह 50वां शतक था। अपनी इस पारी में हिटमैन ने 13 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 3 सिक्स के साथ रोहित शर्मा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गए हैं।
यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का। अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 सिक्स लगाए थे, वहीं अब रोहित शर्मा 349 छक्कों के साथ उनका रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं।
रोहित शर्मा और शाहिद अफरीदी के बीच अब मात्र 2 छक्कों का अंतर ही रह गया है। भारत की अब अगली वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। इस सीरीज में बेशक रोहित शर्मा यह रिकॉर्ड तोड़ वनडे क्रिकेट के नए सिक्सर किंग बन जाएंगे।
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज-
शाहिद अफरीदी- 351
रोहित शर्मा- 349*
क्रिस गेल- 331
सनथ जयसूर्या- 270
एमएस धोनी- 229
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कहा जा रहा था कि यह तीन मैच की वनडे सीरीज रोहित शर्मा की आखिरी हो सकती है, मगर पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया कि उनके अंदर क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहित शर्मा पहले वनडे में भले ही कमाल नहीं दिखा पाए हों, मगर दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने खूब रन बनाए। रोहित शर्मा IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।