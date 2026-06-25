'रोहित शर्मा का चयन इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है', मांजरेकर ने कही कड़ी बात

रोहित शर्मा को अगर चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप टीम में देख रहे हैं तो उनका चयन इंग्लैंड दौरे के लिए ठीक है, नहीं तो यह इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है। ऐसा कहना है संजय मांजरेकर का। आईए जानते हैं पूरी बात-

पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट संजय मांजरेकर इंग्लैंड दौरे पर यशस्वी जायसवाल के ना चुने जाने से निराश हैं। भारत को इंग्लैंड दौरे पर तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए जायसवाल को नहीं चुना गया है। जबकि जायसवाल ने अपने पिछले तीन में से दो वनडे में शतक जड़ा है। जायसवाल के बल्ले से आखिरी शतक अफगानिस्तान के खिलाफ आया था, जब विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में उन्हें टीम में जगह मिली थी। मांजरेकर का कहना है कि अगर रोहित शर्मा को चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप टीम में देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यह इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है।

मांजरेकर ने TOI से कहा, "यशस्वी ने अपने पिछले तीन ODI मैचों में दो शतक बनाए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए, फिर कुछ समय बाद चार और एक शतक बनाया। भारत की मजबूत ODI टीम में ओपनिंग करने वाले किसी भी खिलाड़ी को मौके मिलेंगे, और यशस्वी ने उनका पूरा फायदा उठाया है। तो हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण और थोड़ा कठोर है। अगर सिलेक्टर्स ने रोहित को चुना है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सच में उन्हें 2027 वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा मानते हैं।"

मांजरेकर ने कहा कि BCCI और इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को जरूरत पड़ने पर बड़े नाम से आगे देखना होगा।

मांजरेकर ने कहा, "हम सभी बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के आस-पास के कल्चर को जानते हैं। फैसले शायद ही कभी इतने आसान होते हैं कि सिर्फ क्रिकेट की काबिलियत के आधार पर जज किया जाता है। रोहित के साथ भी ऐसा ही लगता है। अगर सिलेक्टर्स को लगता है कि रोहित लॉन्ग-टर्म प्लान का हिस्सा हैं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि वे उन्हें ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है। सिलेक्शन कभी भी इस बारे में नहीं होना चाहिए कि विराट, रोहित या बुमराह के लिए क्या बेस्ट है। यह हमेशा इस बारे में होना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट के लिए क्या बेस्ट है।"