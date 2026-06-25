'रोहित शर्मा का चयन इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है', मांजरेकर ने कही कड़ी बात
रोहित शर्मा को अगर चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप टीम में देख रहे हैं तो उनका चयन इंग्लैंड दौरे के लिए ठीक है, नहीं तो यह इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है। ऐसा कहना है संजय मांजरेकर का। आईए जानते हैं पूरी बात-
पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट संजय मांजरेकर इंग्लैंड दौरे पर यशस्वी जायसवाल के ना चुने जाने से निराश हैं। भारत को इंग्लैंड दौरे पर तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए जायसवाल को नहीं चुना गया है। जबकि जायसवाल ने अपने पिछले तीन में से दो वनडे में शतक जड़ा है। जायसवाल के बल्ले से आखिरी शतक अफगानिस्तान के खिलाफ आया था, जब विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में उन्हें टीम में जगह मिली थी। मांजरेकर का कहना है कि अगर रोहित शर्मा को चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप टीम में देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यह इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है।
मांजरेकर ने TOI से कहा, "यशस्वी ने अपने पिछले तीन ODI मैचों में दो शतक बनाए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए, फिर कुछ समय बाद चार और एक शतक बनाया। भारत की मजबूत ODI टीम में ओपनिंग करने वाले किसी भी खिलाड़ी को मौके मिलेंगे, और यशस्वी ने उनका पूरा फायदा उठाया है। तो हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण और थोड़ा कठोर है। अगर सिलेक्टर्स ने रोहित को चुना है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सच में उन्हें 2027 वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा मानते हैं।"
मांजरेकर ने कहा कि BCCI और इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को जरूरत पड़ने पर बड़े नाम से आगे देखना होगा।
मांजरेकर ने कहा, "हम सभी बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के आस-पास के कल्चर को जानते हैं। फैसले शायद ही कभी इतने आसान होते हैं कि सिर्फ क्रिकेट की काबिलियत के आधार पर जज किया जाता है। रोहित के साथ भी ऐसा ही लगता है। अगर सिलेक्टर्स को लगता है कि रोहित लॉन्ग-टर्म प्लान का हिस्सा हैं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि वे उन्हें ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह इंडियन क्रिकेट की सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को दिखाता है। सिलेक्शन कभी भी इस बारे में नहीं होना चाहिए कि विराट, रोहित या बुमराह के लिए क्या बेस्ट है। यह हमेशा इस बारे में होना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट के लिए क्या बेस्ट है।"
पूर्व इंडिया स्टार ने यह भी उम्मीद जताई कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड और आयरलैंड में अच्छा करेंगे। मांजरेकर ने कहा, "उन्होंने (श्रीलंका A प्लेयर के साथ झगड़े के बाद) एक सबक सीखा है। वह बहुत अवेयर और मैच्योर लड़का लगता है और फ्यूचर में ऐसे सिचुएशन को और बेहतर तरीके से हैंडल करेगा।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें