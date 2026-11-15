रोहित शर्मा के लिए बुरे सपने की तरह रही न्यूजीलैंड सीरीज, चार मैचों में बना पाए सिर्फ 30 रन
रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पूरी तरह से किसी बुरे सपने की तरह रही। वे इस सीरीज में चार मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 2 बार शून्य पर आउट हुए और कुल 30 रन बना सके।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का रविवार को आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा है। वे महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की सरजमीं पर आखिरी बार वनडे क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा ने 13 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से केवल 7 रन बना सके। वे इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से असहज नजर आए।
रोहित शर्मा के लिए यह वनडे सीरीज पूरी तरह से भूल जाने वाली रही। उन्होंने चार मुकाबले खेले, जिसमें दो बार शून्य पर आउट हुए। तीन बार उनसे दहाई का आंकड़ा नहीं पार हो सका। उन्होंने सिर्फ एक बार दहाई का आंकड़ा छुआ लेकिन उसे भी बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने की तरह रही। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा की यह फॉर्म भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी काफी निराशाजनक है।
पूरी सीरीज में सिर्फ 30 रन बना सके रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने इस पूरी सीरीज में चार मैचों में बल्लेबाजी की, जिसमें 7.5 की औसत और 62.5 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 30 रन बना सके। इस दौरान उन्होंने दो बार शून्य रन बनाए। रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच में खाता नहीं खोला था। वे शून्य पर पवेलियन लौट गए थे। दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से 23 रन निकले। तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। सीरीज के चौथे और अपने तीसरे मैच में रोहित शर्मा एक बार फिर बल्ले से वापसी करने में नाकाम रहे और शून्य पर आउट हुए। आखिरी वनडे मैच में हिटमैन के नाम से मशहूर इस क्रिकेटर के बल्ले से सिर्फ 7 रन निकले।
इस सीरीज में रोहित शर्मा: 0, 23, 0, 7 | 7.5 की औसत से 30 रन, स्ट्राइक रेट: 62.5
एक भी 50 रनों की साझेदारी नहीं हुई
यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि भारत की पांच मैचों की इस सीरीज में एक भी बार 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी नहीं हुई है। ऐसा भारतीय टीम के लिए साल 2017-18 में हुआ था। यानी भारत ने 8 साल पहले के शर्मिंदा करने वाले रिकॉर्ड को भी दोहराया है। साल 2017/18 के साउथ अफ्रीका दौरे में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने 6 पारियों में सिर्फ 148 रनों की साझेदारी की थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टनरशिप 48 रनों की थी। रोहित शर्मा के अलावा इस सीरीज में अन्य भारतीय बल्लेबाजों की भी कड़ी परीक्षा हुई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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